Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı: Geleceği birlikte ve daha güçlü tasarlama fırsatı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 14:15

Güncelleme: 10.10.2024 - 14:15

Bu yıl 80. yaşını kutlayan Borusan, sürdürülebilirlik vizyonuyla uyumlu olarak, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı aracılığıyla çevreye ve topluma değer katmaya devam ediyor. Toplumsal ve çevresel faydayı faaliyetlerinin merkezinde tutan Borusan, daha yaşanabilir bir dünya için attığı önemli adımlardan biri olan programın üçüncü dönemine başlıyor. Yeni dönemde “Herkesin Faydasına” mesajıyla yola çıkan program, toplumsal ve çevresel sorunlara inovatif çözümler üreten projeleri destekleyerek fayda ekosistemini büyütmeye odaklanıyor.



İklim, insan ve inovasyon odak alanlarında sürdürülebilirliği tüm süreçlerine entegre eden Borusan, her geçen yıl Borusan Sürdürülebilir Fayda Programının etkisini daha da artırarak, sürdürülebilir kalkınmada da önemli bir fark yaratmayı amaçlıyor. Program, dönemin ihtiyaçlarına göre sürekli olarak değerlendirilerek, yeni teknolojiler, sosyal gelişmeler ve sürdürülebilirlik alanındaki en güncel yaklaşımlar ışığında yenileniyor. Böylece daha fazla kişiye ulaşması ve daha büyük bir sosyal etki yaratması hedefleniyor.

Lansmanla birlikte Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, çevresel ve toplumsal fayda odaklı projeleri desteklemek amacıyla yeni dönem başvurularını kabul etmeye başladı. Projesiyle sürdürülebilir bir gelecek için değerli bir katkı sunmak isteyen girişimler programa https://surdurulebilirfayda.com/ linki üzerinden başvurabiliyorlar.

DEPRAM BÖLGESİNE PROJELER

Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen programın üçüncü dönem lansmanının yapıldığı etkinlikte, geçmiş dönem projelerinin hikayelerini anlatan bir belgeselin de ön izlemesi yapıldı. Belgeselde deprem bölgesinin yeniden inşa sürecine pozitif etki katan dört projenin hikayesi paylaşıldı. İkinci dönemde desteklenen bu projeler, toplumsal ve çevresel anlamda deprem bölgesinde önemli etkiler yaratırken binlerce insanın hayatına olumlu yönde etki etti. Üçüncü dönemde de bu başarıların üzerine yenilerinin inşa edilmesiyle daha büyük hedeflere ulaşılması amaçlanıyor.

KAPSAMLI BİR DESTEK PAKETİ SUNULUYOR

Bu yıl program, iklim kriziyle mücadele ve eşitsizliklerin azaltılması başlıkları altında daha da derinleşiyor. Yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, su kaynaklarının sürdürülebilirliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilerin yaşam kalitesinin artırılması, eğitimde fırsat eşitliği gibi konularda projeler destekleniyor. Borusan, desteklediği projelere ihtiyaç analizleri, iş modeli geliştirme eğitimleri, finansal destek ve proje tanıtımı gibi hizmetler yer aldığı kapsamlı bir paket sunuyor. Ayrıca proje başına 500 bin TL’ye kadar hibe desteği ile birlikte Borusan’ın ve Impact Hub İstanbul’un iletişim ağlarına dâhil olma fırsatı da sağlanıyor.

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın üçüncü dönemine yönelik olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “80 yıllık köklü geçmişimizle Türkiye’nin gelişimine öncülük etme misyonumuzu devam ettirirken, 200 yıl ve ötesinde varlığımızı sürdürme vizyonumuz doğrultusunda, sürdürülebilirliği tüm süreçlerimize entegre ediyoruz. İklim, insan ve inovasyon odaklı bir yaklaşımla çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Fayda Programımızın üçüncü dönemine imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu dönem ‘Herkesin Faydasına’ diyerek sosyal sorumluluk anlayışımızı bir üst seviyeye taşıyoruz. Geçmiş dönem projelerimizin başarı hikayeleri, bu programın ne kadar önemli bir fark yarattığını gösteriyor. Bu başarılar bizi daha da motive ediyor ve sürdürülebilirlik yolculuğumuzda daha büyük adımlar atmamız için ilham veriyor.”











