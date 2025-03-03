Boyutuyla çiftçiyi şaşırttı: Osmaniye'de devasa sebze

Yayınlanma: 03.03.2025 - 15:52

Güncelleme: 03.03.2025 - 15:52

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde emekli öğretmen Hasan Köşker, hobi amaçlı evinin bahçesinde çiftçilik yapmaya başladı.

Köşker, bahçesinde 6 kilo 700 gram ağırlığında turp yetiştirdi.

Emekli olduktan sonra yarım dönümlük bahçesinde doğal yöntemlerle hobi amaçlı farklı ürünler yetiştiren ve son olarak bahçesine turp eken Köşker, "Turpu ilk gördüğünde bu kadar büyük olmasını hayretle karşıladım. İlaç kullanmadan tamamen doğal yöntemlerle yetiştirdim" dedi.

Emekli olduktan sonra zamanının büyük kısmını hobi bahçesinde geçirdiğini söyleyen Hasan Köşker, "Ağustos ayına doğru ekmiş olduğum turpları Aralık-Şubat aylarında hasat ettik. İçlerinden bir tanesi 6 kilo 700 gram civarında geldi.

Turp kucağımda görünmekte olan turp için doğal yöntemler kullandık. Bu ilçede her yıl ekim yaparım. Bu zamana kadar böyle büyüğü olmadı. Tahminimce gübreden olabilir, havadan olabilir, tarladan olabilir. İşte böyle Allah vergisi bir turp oldu" dedi.