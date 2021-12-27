Brad Pitt müzik sektörüne giriyor

27 Aralık 2021 Pazartesi, 16:52

Brad Pitt , Emmy ödüllü müzik yapımcısı Damien Quintard ile birlikte çalışarak, Fransa'nın Correns kentindeki Chateau Miraval'da bulunan ve zamanında Pink Floyd, Sting ve Cranberries için oturumlara ev sahipliği yapan efsanevi kayıt tesisi Miraval Studios'u tamamen baştan tasarlandıktan sonra yeniden kullanılır hale getirdi.

1977'de Chateau Miraval'ın o zamanki sahibi Jacques Loussier tarafından inşa edilen müzik stüdyosu, Pitt ve Quintard müzisyenlerin yeni kayıtlar alabilmeleri için alanı yenilemeye karar verene kadar neredeyse yirmi yıl boyunca kullanılmadı. Bir basın açıklamasında Quintard, ikisi Paris'te bir araya geldiğinde Pitt ile "hemen kaynaştığını" söyleyerek, "Sadece konuştuğumuz ve ses hakkında konuştuğumuz yoğun bir andı" yorumunda bulundu.

Güncellenen stüdyo, Pitt ve Quintard tarafından kişisel olarak tasarlanan bir masa da dahil olmak üzere, modern bir ortama entegre edilmiş orijinal kayıt ekipmanlarının çoğuna sahip olacak. Ayrıca birden fazla kayıt kabini, ses ve video düzenleme iş istasyonları, nadir bulunan müzik aletleri ve tüm stüdyoya bakan bir asma kat ile övünülecek bir yapı olması bekleniyor.