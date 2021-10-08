Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki son hukuk savaşı sona erdi

08 Ekim 2021 Cuma, 12:23

Resmi olarak Nisan 2020’de boşanmalarının ardından mal paylaşımı davası süren Angelina Jolie ve Brad Pitt’in Fransa’daki ortak mülküyle ilgili gelişme yaşandı.

Jolie, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki yüzde 50’lik hissesini sattı. Böylece Jolie ile Pitt arasındaki son hukuk savaşı da sona ermiş oldu.

ORADA EVLENMİŞLERDİ

NTV'de yer alan habere göre; Jolie, hisselerini şarap grubu Tenute del Mondo'ya sattı. 164 milyon dolarlık şato, 46 yaşındaki Jolie ile 57 yaşındaki Pitt’in 2008'de evlendikleri yerdi.

Eylül ayında Jolie’nin alkol şirketi ve emlak hisselerini satma planları, Pitt tarafından kendisine açılan bir davayla engellenmişti. Pitt, Jolie’yi Nouvel şirketi aracılığıyla sahip olduğu yüzde 50 hissesini devretmek için kendisini anlaşmadan çıkarmaya çalışmakla suçlamıştı.

Alkol üreticisi Stoli Group'un küresel CEO'su Damian McKinney, Stoli'nin Miraval'ın olağanüstü şaraplarına ve markasına duyduğu hayranlığı dile getirdi. Brad Pitt'in yanında yer almaktan heyecan duyduğunu belirtti.

Çiftin devam eden yasal mücadelelerine hakim bir kaynak, son davalar hakkında “Angelina'nın Brad'e yönelik eylemleri sürekli olarak kinci nitelikte. Bu, bir kişinin kuralları aşmaya ve yükümlülüklerinden kaçınmaya çalışmasının başka bir örneğidir” ifadesini kullandı.

Angelina Jolie, Ağustos 2016'da 'uzlaşmaz farklılıklar' nedeniyle Brad Pitt’e boşanma davası açmıştı. Nisan 2020’de boşanma davası sonuçlanan çiftin 19 yaşındaki çocuğu Maddox dışında Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) ve ikizleri Vivienne ile Knox’un (12) velayetlerini almıştı.