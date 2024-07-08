Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği Formula 1 filminden ilk fragman

Yayınlanma: 08.07.2024 - 13:41

Güncelleme: 08.07.2024 - 13:42

Oscar ödüllü Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı Formula 1 temalı aksiyon filmi "F1"dan ilk fragman yayınlandı. Film, genç bir sürücüye akıl hocalığı yapmak ve onunla ekip olmak için emeklilikten dönen bir Formula 1 pilotunu konu edinecek.

Pitt filmde Formula 1'e geri dönen eski bir pilotu canlandıracak. Filmin oyuncu kadrosunda Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo yer alacak.

300 milyon dolar bütçesi olan film, gerçek F1 pistlerinde ve yarışları sırasında çekildi. "Top Gun: Maverick" filminin yönetmeni Joseph Kosinski hem yönetmen koltuğunda oturuyor hem de Jerry Bruckheimer, Chad Oman, Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner ve Sir Lewis Hamilton ile birlikte yapımcılığı üstleniyor.