Brad Pitt'in bilinmeyenlerini komşusu anlattı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 13:40

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 13:40

Hollywood yıldızı Brad Pitt, son günlerde Los Angeles'taki evini 40 milyon dolara satmasıyla gündemdeydi. 59 yaşındaki aktör bu evi 1994'te 1,7 milyon dolara, "Elvira, Mistress of the Dark" filminin yıldızı Cassandra Peterson'dan satın almıştı. Peterson daha sonra yandaki evi satın alarak Pitt'e komşu olmuştu.

NTV'nin aktardığına göre People dergisine konuşan Peterson, "Sanırım aynı bölgede 22 evi vardı. Sürekli bir tane daha almaya gelirdi" dedi.

"ÖLENE KADAR KİRA ALMADI"

Peterson, ünlü aktörün, evini işgal eden 90'larında bir adama kira almadan oturma izni verdiğini anlattı.

Eşini kaybeden kimsesiz adamın yıllarca bedava olarak bu evde kaldığını söyleyen Peterson, Brad Pitt için, "O adama çok nazik davrandı. Karısı ölmüştü ve John tek başına yaşıyordu. Brad'in ondan ölene kadar kira almadığını biliyorum. Komik olan şu ki, John 105 yaşına kadar yaşadı" diye konuştu.