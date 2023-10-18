Ünlü şarkıcı Britney Spears'tan 'Justin Timberlake' itirafı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 17:50

Güncelleme: 18.10.2023 - 17:50

Şarkıcı Britney Spears, 24 Ekim'de çıkacak 'Women In Me' kitabında bir dönem birliktelik yaşadığı Justin Timberlake ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Spears, Timberlake'ten hamile kaldığını ve Timberlake'ın istememesi üzerine kürtaj yaptırdığını ifade etti.

"BEBEK SAHİBİ OLMAYA HAZIR OLMADIĞIMIZI SÖYLEDİ"

NTV'nin haberine göre şarkıcı anı kitabında "Justin bebek sahibi olmaya hazır olmadığımızı, çok genç olduğumuzu söyledi" ifadelerine yer verdi.

Çift, 1999-2002 yılları arasında birlikteydi. İkili birlikteliğe başladıklarında Spears o sırada 17, Timberlake ise 18 yaşındaydı. Spears "İçimdeki Kadın" kitabında şu ifadelere yer verdi:

"Bu benim için çok trajik bir durum değildi. Justin'i çok seviyordum. Bir gün hep aile olacağımızı umdum. Bu hamillelik beklediğimden çok daha erken oldu"

41 yaşındaki Spears'ın Kevin Federline ile evliliğinden Sean Preston (18) ile Jayden James (17) adında iki oğlu var.



