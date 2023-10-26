Britney Spears’ın tarihe geçen kitabından kadar kazanacağı belli oldu

Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:53

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:54

Anı kitabı en çok satan ünlü isim olarak şimdiden tarihe geçen Britney Spears'ın kitap anlaşmasından kazancı belli oldu.

41 yaşındaki Amerikalı şarkıcının kitabı 24 Ekim'de piyasaya çıktı. Kitap, satışa çıkmasından saatler sonra tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oldu. TMZ'nin haberine göre Spears, kitap anlaşmasında 12,5 milyon dolara imza attı. Bunun yanı sıra satış gelirinden de yüzde 25 alması, anlaşma dahilinde. Yayınevi henüz satış karından Spears'a ödeme yapmadı.

EN ÇOK ÖN SİPARİŞ VERİLEN KİTAP

Kitap piyasaya çıkmadan önce, ön siparişte de rekor kırmış, en çok ön sipariş verilen kitap olmuştu. Yayınevi yöneticisi Cade Hudson, ön siparişte dokuz milyon kopyanın satıldığını açıklamıştı.



Böylece Britney Spears'ın anı kitabı, Prens Harry'nin ön siparişte üç milyon satan "Spare" (Yedek) kitabını katlayarak, kurgu olmayan kitaplar arasında tüm zamanların en çok ön sipariş verileni olmuştu.



"DESTEK VEREN TÜM HAYRANLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Spears, kitap satışındaki rekor haberini dün, "Oluyor. Kitabım tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oluyor ve sadece bir günde. Destek veren tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.



Britney Spears'ın anılarını topladığı "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) şarkıcının şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklanıyor.

