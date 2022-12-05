Brezilya'nın efsane futbolcusu Adriano'nun nikahı kısa sürdü

05 Aralık 2022 Pazartesi, 08:29

Bir dönem Avrupa futboluna damga vurmasıyla bilinen daha sonra "'favela'' olarak adlandırılan gecekondu mahallelerinde çete liderliğine soyunan Adriano, şimdide düğünün üstünden bir ay geçmeden eşinden ayrıldı.

Brezilyalı efsane futbolcunun evliliği, kasım ayında sevgilisi Micaela Mesquita ile evlendikten sadece 24 gün sonra hızlı bir şekilde sona erdi.

The Daily Star'ın haberine göre, Brezilya'nın Dünya Kupası'nda İsviçre'ye karşı oynadığı maçı izlemeye gittiğinde eski sevgililer arasında sinirler gerildi.

40 yaşındaki emekli forvet, arkadaşlarıyla birlikte maçı izlemek için Brezilya'nın güneyindeki Penha'ya gitti ve iki gün sonra geri dönerek Mesquita ile büyük bir tartışmaya neden oldu.

Mesquita ile tanıştıktan sonra çapkınlık hayatını geride bıraktığını duyuran Adriano, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Gelecekteki güzel eşimle takılıyorum" sözleriyle duyurmuştu.

Adriano daha önce, bir gecede 18 seks işçisine 13 bin sterlin harcamıştı.