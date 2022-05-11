Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü paylaştı: 'Bu video beni ağlattı'

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:28

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen bir doğum günü videosunu kendi Instagram hesabından paylaştı. İstanbul'da bir anaokulunda çekilen görüntülerde, anaokulu öğretmeni, doğum günü sürprizi yapılan bir öğrencinin mutluluğunu kayda almıştı.

Videodaki çocuk kendisine hazırlanan doğum günü sürprizi sonrası ağlayarak kendisine pasta getiren kişiye sarılıyordu. Söz konusu video, sosyal medyada da viral olmuştu.

"BU VİDEO BENİ AĞLATTI"

Britney Spears, videoyu 40 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı ve "Son iki gündür migrenim tuttu ve yataktan çıkamadım. Işığa maruz kalamadım ve kendimden geçecekmişim gibi hissettim. En kötüsüydü ve bu yüzden iki gün boyunca uyudum. Anneler Günü'nde baygındım… Bir gün geciktim, çok üzgünüm… Neyse, bu video beni ağlattı. Küçük çocuğun annesinin elleriyle ne yaptığını izleyin. Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum! Geçmiş Anneler Günü’nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

CEM ADRİAN'IN ŞARKISINI KULLANDI

Öte yandan ünlü şarkıcı, paylaşımında Cem Adrian'ın 'Kül' şarkısını kullandı. Britney Spears'ın paylaşımına sessiz kalmayan Cem Adrian, Twitter hesabından "Dünya tuhaf bir yer" notunu düştü.