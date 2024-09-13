Britney Spears’ın yıllardır ödediği nafaka bitiyor: Oğullarıyla arasındaki buzlar eridi mi?

Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:31

Güncelleme: 13.09.2024 - 17:31

Pop müziğin efsane isimlerinden Britney Spears, kariyerinin zirvesindeyken dansçısı Kevin Federline’a âşık olmuş ve genç yaşta anne olma heyecanını yaşamıştı. 24 yaşındayken ilk oğlu Sean Preston’ı, 25 yaşındayken ise ikinci oğlu Jayden James’i dünyaya getirdi. Sean Preston, 14 Eylül 2005’te, Jayden James ise 12 Eylül 2006’da doğmuştu.

Ancak Spears, ikinci çocuğunu doğurduktan kısa bir süre sonra Kevin Federline’dan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Çekişmeli geçen dava sonucunda çocukların velayeti babaları Kevin Federline’a verildi. Spears ise her ay düzenli olarak nafaka ödemeye mahkûm edildi. O dönemden itibaren Spears, iki çocuğuna hasret bir yaşam sürdü. 2023 yılında, Kevin Federline oğullarıyla birlikte Hawaii’ye taşındı ve çocukların anneleriyle olan mesafeli ilişkisi yıllardır devam etti. Ancak son dönemde aralarındaki soğukluğun kısmen de olsa azaldığı ve zaman zaman telefonda konuştukları yönünde haberler ortaya çıktı.

Britney Spears, mahkeme kararına göre Jayden James'in 18. yaşına girmesi veya liseden mezun olmasıyla nafaka ödemelerinin sona ereceği bir sürece girdi. Jayden, kasım ayında Hawaii’deki lisesinden erken mezun olacak, böylece Spears’ın yıllardır ödediği nafaka da sona erecek. Spears, 2018’de artırılan nafakayla birlikte her ay 40 bin dolar ödüyordu. Son dönemde bu miktarı yarıya indirmeye çalışsa da Federline’ın hukuk ekibi itirazda bulundu. Taraflar, sonunda aylık 20 bin dolar ödenmesi konusunda anlaştı.

Spears’ın, çocuklarıyla arası yıllarca soğuk olsa da son dönemde buzların biraz olsun eridiği konuşuluyor.