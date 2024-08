Britney Spears'ın biyografik filmi geliyor...

Yayınlanma: 02.08.2024 - 18:13

Güncelleme: 02.08.2024 - 18:13

Universal Pictures, Britney Spears'ın çok satan anı kitabı "The Woman in Me"nin haklarını alarak, "Wicked" yönetmeni Jon M. Chu ve yapımcı Marc Platt ile filmi geliştirmek üzere anlaştı. Grammy ödüllü sanatçının hayatını konu alan bu biyografik film, Spears'ın "Mickey Mouse Club" günlerinden pop süperstarlığına ve kamuoyunda çok konuşulan vesayet davasına kadar olan yolculuğunu anlatacak.

Spears, sosyal medyada bu "gizli proje" haberini paylaşarak Platt'ın "her zaman en sevdiğim filmleri yaptığını" yazdı ve hayranlarına daha fazla haber için "bizi izlemeye devam edin" mesajını verdi. Universal, geçtiğimiz Ekim ayında yayımlanan ve sadece ABD'de 2,5 milyondan fazla satan anı kitabının haklarını çekişmeli bir açık artırmada kazandı. Kitap, Spears'ın hayatını olağanüstü bir samimiyet ve mizahla anlatarak, eski erkek arkadaşı Justin Timberlake ve ailesiyle olan ilişkilerini derinlemesine ele aldı.

Öte yandan, Jon M. Chu ve Marc Platt'in hit Broadway müzikali "Wicked" uyarlamasının ilk bölümü, 22 Kasım'da sinemalarda gösterime girecek. Başrollerini Emmy, Grammy ve Tony ödüllü Cynthia Erivo ile Grammy ödüllü Ariana Grande'nin paylaştığı bu film, "Wicked Part Two" adıyla 26 Kasım 2025'te vizyona girecek.