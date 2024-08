Otobiyografik kitabıyla rekor kıran Britney Spears'ın hayatı film oluyor

Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:07

Güncelleme: 05.08.2024 - 11:07

'Olayların kadını' olarak bilinen Britney Spears'ın hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Universal Pictures, Spears'ın çok satan anı kitabı "The Woman in Me"nin (İçimdeki Kadın) haklarını sinemaya uyarlamak üzere aldı.

Filmin yönetmen koltuğunda "Wicked" ve "Crazy Rich Asians" gibi yapımların yönetmeni Jon M. Chu oturacak. Filmin yapımcılığını ise Marc Platt üstlenecek. 42 yaşındaki ABD'li şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gizli bir proje üzerinde çalıştığını ve en sevdiği filmleri yapan Platt ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Spears ayrıca, hayranlarına daha fazla haber için takipte kalmalarını söyledi.

Universal, Grammy ödüllü şarkıcının geçen yıl ekim ayında yayımlanan ve yalnızca ABD'de 2,5 milyondan fazla kopya satan kitabının haklarını almak için kıyasıya bir rekabet içine girdi. Film şirketi, "Bridgerton" dizisinin yapımcısı Shonda Rhimes, Brad Pitt'in yapım şirketi Plan B ve Margot Robbie'nin şirketi LuckyChap Entertainment'a karşı Spears'ın kitabının haklarını satın almada 8 basamaklı bir ücret karşılığında galip geldi.

Kitapta Spears, çocuk yıldız olduğu "Mickey Mouse Club" günlerinden pop yıldızlığına uzanan yolculuğunu ve çok konuşulan babasının vasilik davasını, samimi ve mizahi bir dille anlattı. Kitap ayrıca eski erkek arkadaşı Justin Timberlake ve ailesiyle olan ilişkilerini de derinlemesine ele alıyor ve etrafındaki insanların kendisinin hayatını kontrol etme çabasını anlatıyordu.

Spears'ın kataloğundaki müzik haklarının da film anlaşmasının bir parçası olduğu öğrenildi.