Demans teşhisi konmuştu... Ünlü aktör Bruce Willis'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yönetmen Glenn Gordon Caron, oyuncu Bruce Willis'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Caron, "Dil becerileri artık onun için mecvut değil" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 15:32
Demans teşhisi konmuştu... Ünlü aktör Bruce Willis'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
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"Mayi Ay" dizisinin yönetmeni Glenn Gordon Caron, demans teşhisi konulan oyuncu Bruce Willis'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. The Post'a konuşan Gordon, Willis'i düzenli olarak ziyaret ettiğini belirtti.

"TAM KONUŞAMIYOR"

NTV'nin aktardığına göre, Glenn Gordon Caron, "Bruce Willis'le vakit geçirdiyseniz, ondan daha fazla yaşama sevinci olan kimse olmadığını bilirsiniz. Hayatı seviyordu, her sabah uyanıp hayatı dolu dolu yaşamaya bayılıyordu. Şimdi hayatı bir paravandan izliyormuş gibi. Ziyarete geldiğim ilk bir ila üç dakika içinde kim olduğumu anladığını hissediyorum. Tam konuşamıyor. Eskiden kitap okumayı çok severdi ama şimdi okuyamıyor" ifadelerini kullandı.

Willis'in yaşama sevincinin artık yok olduğunu belirten yapımcı, "Dil becerileri artık onun için mevcut değil ama yine de o hâlâ Bruce. Onunla birlikteyken onun Bruce olduğunu biliyorsunuz ve orada olduğu için minnettar oluyorsunuz" diye konuştu. 


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