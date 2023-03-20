Demans hastası Bruce Willis, ilk kez konuştu

Ünlü oyuncu Bruce Willis, demans teşhisinden bu yana ilk kez ailesiyle birlikte kutladığı 68. doğum gününde konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:06
Demans hastası Bruce Willis, ilk kez konuştu
Abone Ol google-news

Zor Ölüm, Altıncı His gibi Hollywood'un önemli yapımlarının ünlü oyuncusu Bruce Willis, demans teşhisi koyulduğu günden beri ilk kez konuştu. 

68. doğum gününü ailesiyle kutlayan Bruce Willis'in, Demi Moore'un Instagram'da paylaştığı videoda "Mutlu Yıllar" şarkısına eşlik ettiği görüldü. 

Bruce Willis paylaşılan videoda, elleriyle kement atma hareketi yaptı ve hatta bir noktada "hooray" diye bağırdı.

Videoda Willis'in, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üflerken yoğun çaba sarf etmesi dikkat çekti.

Demi Moore, videoyu "Mutlu yıllar, BW! Bugün seni kutlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Seni ve ailemizi seviyorum. Sevgi ve sıcak dilekler için herkese teşekkür ederim. Hepimiz bu güzel dilekleri hissediyoruz" notuyla paylaştı. 


demans Bruce Willis ilk konuştu

İlgili Haberler

ABD'li aktör Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu

ABD'li aktör Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu
Bruce Willis, yüz haklarını 'deep fake' şirketine sattığı yönündeki haberleri yalanladı

Bruce Willis, yüz haklarını 'deep fake' şirketine sattığı yönündeki haberleri yalanladı
Bruce Willis kimdir, kaç yaşında? Bruce Willis'in hastalığı ne? Bruce Willis hangi filmlerde oynadı?

Bruce Willis kimdir, kaç yaşında? Bruce Willis'in hastalığı ne? Bruce Willis hangi filmlerde oynadı?

En Çok Okunan Haberler