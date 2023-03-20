Demans hastası Bruce Willis, ilk kez konuştu
Ünlü oyuncu Bruce Willis, demans teşhisinden bu yana ilk kez ailesiyle birlikte kutladığı 68. doğum gününde konuştu.
Zor Ölüm, Altıncı His gibi Hollywood'un önemli yapımlarının ünlü oyuncusu Bruce Willis, demans teşhisi koyulduğu günden beri ilk kez konuştu.
68. doğum gününü ailesiyle kutlayan Bruce Willis'in, Demi Moore'un Instagram'da paylaştığı videoda "Mutlu Yıllar" şarkısına eşlik ettiği görüldü.
Bruce Willis paylaşılan videoda, elleriyle kement atma hareketi yaptı ve hatta bir noktada "hooray" diye bağırdı.
Videoda Willis'in, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üflerken yoğun çaba sarf etmesi dikkat çekti.
Demi Moore, videoyu "Mutlu yıllar, BW! Bugün seni kutlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Seni ve ailemizi seviyorum. Sevgi ve sıcak dilekler için herkese teşekkür ederim. Hepimiz bu güzel dilekleri hissediyoruz" notuyla paylaştı.
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