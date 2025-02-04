Bu belirti kalıcı rahatsızlıkların habercisi olabilir: Kronik öksürüğün sebep olduğu 7 hastalık

Yayınlanma: 04.02.2025 - 21:30

Güncelleme: 04.02.2025 - 21:30

Öksürük, vücudun solunum yollarını temizlemek için geliştirdiği doğal bir reflekstir. Ancak, üç haftadan uzun süren öksürükler "kronik öksürük" olarak kabul edilir ve ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Kronik öksürük, solunum yollarını tahriş ederek farklı hastalıklara yol açabilir ya da altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilir. Peki, hangi belirti kalıcı rahatsızlıkların habercisi olabilir? İşte, kronik öksürüğün sebep olduğu 7 hastalık...

KRONİK ÖKSÜRÜĞÜN SEBEP OLDUĞU 7 HASTALIK

1. Astım ve kronik bronşit:

Kronik öksürük, en yaygın olarak astım ve kronik bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Özellikle gece artan ve nefes darlığı ile birlikte görülen öksürük astımın bir belirtisi olabilir. Kronik bronşitte ise balgamlı öksürük sıkça görülür.

2. Gastroözofageal reflü (GÖRH):

Mide asidinin yemek borusuna kaçması sonucu oluşan reflü, boğazda tahrişe neden olarak kronik öksürüğe sebep olabilir. Yemekten sonra ya da yatarken artan öksürük, reflü kaynaklı olabilir.

3. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH):

Sigara kullanımı veya hava kirliliğine maruz kalma sonucu gelişen KOAH, kronik öksürüğün en önemli nedenlerinden biridir. Özellikle sabahları yoğun balgam üretimi ile seyreden KOAH, tedavi edilmezse ilerleyen aşamalarda solunum yetmezliğine yol açabilir.

4. Üst solunum yolu enfeksiyonları ve sinüzit:

Soğuk algınlığı, grip ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası öksürük haftalarca sürebilir. Burun akıntısının boğaza akması (post-nazal akıntı) kronik öksürüğe neden olabilir.

5. Akciğer kanseri:

Özellikle sigara içen bireylerde uzun süre geçmeyen ve nedeni bilinmeyen kronik öksürük, akciğer kanserinin erken belirtilerinden biri olabilir. Eğer öksürükle birlikte kanlı balgam, göğüs ağrısı ve kilo kaybı gibi belirtiler görülüyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

6. Kalp yetmezliği:

Kalp yetmezliği, akciğerlerde sıvı birikimine neden olarak kronik öksürüğe yol açabilir. Özellikle gece yatarken artan ve nefes darlığı ile birlikte görülen öksürük, kalp hastalıkları açısından değerlendirilmelidir.

7. Tüberküloz (Verem):

Geçmeyen balgamlı öksürük, gece terlemesi ve kilo kaybı ile seyreden tüberküloz, kronik öksürüğün ciddi nedenlerinden biridir. Erken teşhis edilmesi önemlidir çünkü bulaşıcı bir hastalıktır.