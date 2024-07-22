Bu besinler gün boyu zinde kalmanızı sağlıyor: Kafein içeren 5 besin...

Yayınlanma: 22.07.2024 - 11:14

Güncelleme: 22.07.2024 - 11:14

Günlük yaşamımızda sıkça tükettiğimiz birçok besin ve içecek, uyarıcı etkisiyle bilinen kafeini içermektedir. Kafein, merkezi sinir sistemini uyararak enerjimizi artırır, uyanıklık seviyemizi yükseltir ve yorgunluk hissini azaltır. Çoğu kişi için vazgeçilmez bir madde olan kafein, doğal olarak bazı bitkilerde bulunur ve çeşitli gıda ve içeceklerin içinde yer alır. Peki, gün boyu zinde kalmanızı sağlayan gıdalar nelerdir? İşte kafein içeren 5 besin...

KAFEIN IÇEREN 5 BESİN



1. Çikolata:

Çikolata, doğal olarak kafein içeren kakao çekirdeklerinden elde edilir, bu nedenle farklı miktarlarda kafein içerebilir. Çikolatanın türü, içerdiği kafein miktarını belirler. Kakao oranı yüksek olan çikolatalar daha fazla kafein içerir. Bitter çikolata, genellikle yüzde 45 ile yüzde 85 arasında değişen daha yüksek bir kakao içeriğine sahiptir ve bu nedenle daha fazla kafein içerir. Sütlü çikolata ise yüzde 10 ila yüzde 30 arasında kakao içerir ve bu nedenle daha düşük miktarda kafein barındırır. Beyaz çikolata, hiç kakao içermediği için genellikle kafein içermez.

2. Matcha çayı:

Japon matcha çayı, Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilir ancak toz formunda bulunur. Bir fincan demleme yeşil çay yaklaşık 29 miligram kafein içerirken, matcha çayı 38 miligram ile 88 miligram arasında kafein içerebilir. Bu nedenle, matcha çayı, diğer yeşil çaylara göre daha yüksek kafein içeriğine sahiptir ve enerji verici etkisi daha belirgindir.

3. Enerji barları:

Hareket halindeyken tüketilen protein veya enerji barları, genellikle karbonhidrat bakımından zengindir ve kurutulmuş meyveler, kuruyemişler ve diğer tatlandırıcılar içerir. Bu barlar ayrıca çeşitli miktarlarda kafein de içerebilir. Kafein, az miktarda çekilmiş kahve çekirdeğinden, yeşil çay özünden veya kakaodan gelebilir. Bu sayede, enerji barları hızlı bir enerji artışı sağlayabilir.

4. Kombucha çayı:

Kombucha, siyah, yeşil ve bazen de oolong çaylarından yapılan ve hepsi doğal olarak kafein içeren bir tür fermente çaydır. Kombucha, porsiyon başına 5 ila 15 miligram kafein içerebilir. Özellikle yeşil kahve çekirdeği özü veya siyah çay yaprakları gibi doğal kafein içeren ek bir kaynak içeriyorsa, belirli kombuchalarda daha yüksek miktarda kafein bulunabilir. Kombucha, hem ferahlatıcı hem de enerji verici bir içecek olarak tercih edilir.

5. Kahve:

Kahve, dünya genelinde en yaygın tüketilen kafein kaynağıdır. Bir fincan kahve, içerdiği yüksek miktarda kafein ile enerjinizi artırabilir ve dikkatinizi toparlamanıza yardımcı olabilir. Kahve çekirdeklerinin türüne ve hazırlama yöntemine bağlı olarak kafein miktarı değişebilir.