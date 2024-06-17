Yayınlanma: 17.06.2024 - 23:16

Güncelleme: 17.06.2024 - 23:16

Güne güzel başlamak fikri, kavram olarak binlerce insandan uzaktadır. Özellikle çalışan kesim, öğrenciler ve güne alarmla başlamak zorunda kalan insanlar güne başlarken son derece mutsuz olabilir. Peki, zinde olup enerji dolu bir gün geçirmenin yolları nelerdir? İşte güne enerjik başlamak için 8 tavsiye...

GÜNE ENERJİK BAŞLAMAK İÇİN 8 TAVSİYE

1. Ekran ışıklarından uzak durun:

Sabahları enerjik uyanmanın birinci kuralı kaliteli bir uyku çekmek ve kaliteli bir uyku için yatmadan önce stresten ve ekran ışıklarından uzak durmak büyük önem taşıyor. Geceleri yatmadan önce telefonunuzla haşır neşir olmak yerine, güzel bir kitap okuyarak uykuya hazırlanabilirsiniz. Ayrıca yatak odanızın havalandırılmış olması ve hep aynı saatte yatmak da kaliteli bir uyku için yapabilecekleriniz arasında bulunuyor.

2. Alarmı ertelemeyin:

Sabah alarm çalmaya başladığında defalarca erteleme tuşuna basanların yataktan kalktıklarında enerjik olma şansları da pek bulunmuyor. Üşengeç bir şekilde birkaç dakika daha yatakta kalmanız uykunuzu almanızı sağlamayacağı gibi, sabah enerjinizi de düşürecektir. Bu durumun önüne geçmek için alarmı yatağınızdan uzak bir yere yerleştirebilirsiniz, böylece alarmı susturmak için ayağa kalkmak zorunda kalırsınız ve güne hemen başlamış olursunuz.

3. Güneş ışığı ile uyanın:

Yataktan kalktığınızda ilk iş olarak pencereleri açıp temiz hava alın. Derin nefes alarak oksijeni vücudunuza çekin ve temiz havanın sizi canlandırmasına izin verin. Pencereleri açarak gün ışığını evinize davet etmenizin başka bir önemi ise, vücudunuzun uyandığınızı ancak bu şekilde algılayabilecek olması. Gece uyuyup gündüz uyanmaya programlanmış olan insan vücudu güneş yüzü gördüğü zaman uyandığını çok daha kolay idrak ediyor ve böylece kendinizi daha zinde hissetmeniz mümkün oluyor.

4. Sevdiğiniz müziklerle pozitif enerji depolayın:

Sabahları kendinizi dinç hissetmenin bir başka yolu ise uyandıktan sonra sevdiğiniz müzikleri dinlemek, sevdiğiniz şarkıların verdiği pozitif enerjiyle güne başlamaktır. İçinizi açacak, sizi mutlu edecek şarkılar seçin ve kahvaltınızı ederken, güne başlarken bu şarkıları dinleyin.

5. Kendinizi basit egzersizlerle güne hazırlayın:

Sabahları hareket etmek, basit eğersizler, esneme hareketleri yapmak vücudunuzdaki kan dolaşımını düzenler, gece boyunca hareketsiz kalmış vücudunuza esneklik katar ve sizi güne hazırlar. Her sabah kalktığınızdan 15 dakika erken kalkarak basit egzersizler yapmanız gün içinde kendinizi çok daha enerjik hissetmenizi sağlayacaktır.

6. Sabah kahvesiyle güne hazır olun:

Yapılan birçok araştırma sabahları içilen kahvenin içerdiği kafein sayesinde ayılmaya yardımcı olduğunu, hem fiziksel hem de zihinsel açıdan daha zinde hissettirdiğini gösteriyor. Kahve tüketmenizi engelleyen bir rahatsızlığınız yoksa ister kahvaltıyla ister kahvaltıdan sonra kahvenizi yudumlayarak hareketli bir güne hazırlanabilirsiniz.

7. Kahvaltıda gerekli besinleri tükettiğinizden emin olun:

Bu konuda ne kadar okursanız okuyun, kahvaltının önemini vurgulamayan bir yazı bulamazsınız. Dünyadaki tüm uzmanlar kahvaltının en önemli öğün olduğu konusunda birleşiyor. Kahvaltıyı besin değeri olmayan yiyeceklerle geçiştirmeyin, bir beslenme uzmanıyla görüşerek vücudunuzun kahvaltıda ne kadar protein, karbonhidrat ve vitamine ihtiyacı olduğunu öğrenin ve her sabah gerekli besinleri tükettiğinizden emin olun.

8. Hayatın güzel yanlarına odaklanın:

Yaşayacağınız günün size getireceği güzelliklere açık olun, hayatınızın güzel yanlarına odaklanın ve gün içinde başarmak istediğiniz görevler, sizi umutlandıran konular hakkında pozitif ve özgüvenli bir bakış açısı benimseyin. Kendinize güvenin ve verimli bir gün geçireceğinize inanın, böylece her türlü zorluk karşısında durabilir, enerjinizi gün boyu sürdürebilirsiniz.