Bu besinler romatizmaya ilaç gibi geliyor!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 16:50

Güncelleme: 05.08.2023 - 16:50

Romatizmanın en yaygın belirtileri; kaslarda oluşan ağrı, güç kaybı, kızarıklık veya şişlik. Bu kronik rahatsızlığa sebep olan etken ise değişkenlik gösterebilir. Kişiler çevresel veya genetik faktörler nedeniyle bu rahatsızlığı taşıyabilir. Hareket sistemini oluşturan kaslardaki dokular hasar aldığında romatizma hastalığına yakalanma riski artabilir. Peki, romatizma ağrılarını hafifletmek ve hareket sistemini olumlu yönde etkilemek için neler tüketmeliyiz?

Romatizmaya ne iyi gelir?

Balık yağı ve omega-3 takviyesi eklemleri iltihaplardan koruyarak romatizma ağrılarını hafifletir. Özellikle somon, sardalya, hamsi gibi yağlı balıklar romatizma hastalığı için oldukça faydalı. Yumurta, kemik sağlığı için gerekli sülfür seviyesini karşılayabilecek niteliği taşıyor.

B vitamini açısından oldukça zengin olan yumurta eklem ve kas gelişimi için tüketilmesi gereken besinlerden. Düzenli tüketim sağlandığında ağrıları hafifleterek kas sağlığını korunmasını sağlar.

Nar, hücrede bulunan hasarlı noktalarla savaşarak iltihaplanmayı önler. Romatizmanın doğal getirisi olan ödem vb. şişkinlikleri önlemeye yardımcı olarak olası iltihaplanma sorunlarına karşı önlem almanızı sağlar.

Limon otu yağının bitkisel içerikleri sayesinde ağrıları hafiflettiği belirtiliyor. İçerisindeki ürünlerin anti-inflamatuar etkisi sayesinde romatizma sorunları iyileştirmede tercih edilebilir.



Egzersiz yapmak, bu tür kas rahatsızlıklarında rutininiz haline gelmesi gereken aktivitelerden biri. Romatizma rahatsızlığı nedeniyle kısıtlı hareket sergileyebilen bireylerin az da olsa egzersiz yapmaya özen göstermesi gerekir. Eklem çevresindeki kasların hareket etmesi, ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.



