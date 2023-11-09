Bu burçlar arkadaşınız ise yandınız! En cimri 4 burç hangisi?

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:12

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:12

Bazı insanlar, tutumlu olmalarıyla öne çıkarlar. Bu diğer bir isimle pintiliklerine gösterge olarak gösterilir. Ancak bazı insanlar öyle pintidir ki gerçekten onlarla para alışverişi yapmamak gerekiyor. Yeni bir arkadaş edinirken karşımızdaki kişinin nasıl bir karaktere sahip olduğunu bilmek isteriz çoğu zaman. Çünkü pinti kişilerle arkadaşlık etmek gerçekten çok zor ve sıkıcı olacaktır.

Peki en cimri burçlar hangileri? İşte en cimri 4 burç...

YENGEÇLER

Astrologlara göre yengeçler son derece sadıktır. Onların iyi hissetmesi için elinden geleni yaparlar. Birçoğu kariyerlerinde başarılıdır.

Fakat astrologlar onların para biriktirmek konusunda oldukça takıntılı olabildiklerini belirtiyor. Paralarını cüzdanlarında tutmak isteyen Yengeçler mekan mekan gezmektense evde vakit geçirmeyi tercih edebilir.

OĞLAKLAR

Oğlaklar ise hırslı ve iş odaklıdır. Önceliği aşktan çok kariyerlerine verirler. Astrologlara göre onlar para biriktirme konusunda obsesif oldukları için sevdikleri ile yemeğe çıktıklarında hesabı karşı tarafa ödetebilirler.

BAŞAKLAR

Başak burcu insanları, genellikle tutumlu ve mütevazı bir tavır sergilerler. Mükemmeliyetçi bir yapısı olan Başaklar, para harcamaya gelince oldukça dikkatli ve ölçülü davranırlar. Abartılı davranışlardan uzak durma eğilimindedirler.

AKREPLER

Tutkulu olmalarıyla bilinen Akrepler aynı zaman da ketumdur. Mali durumlarını yakın arkadaşlarından ve ailelerinden gizleyebilirler. Yalnızca ihtiyaçlar için para harcarlar. Seyahat tutkuları her zaman ağır basar ve bu konuda para harcarlar.

CİMRİLİKTE ÜSTÜNE OLMAYAN BU 4 BURCUN ORTAK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Oğlak, yengeç, başak ve akrep burçları, Zodyak'ın sabit burçlarıdır. Sabit burçlar, sağlam ve kararlı bir yapıya sahiptir. Değişime dirençlidirler ve bir kez bir karar verirlerse, bu kararı uygulamak için kararlı olurlar

Bu dört burcun ortak özellikleri şunlardır:

- Sabit bir yapıya sahiptirler. Değişime dirençlidirler ve bir kez bir karar verirlerse, bu kararı uygulamak için kararlı olurlar.

- Duygusal ve sezgiseldirler. Duygularını derinlemesine yaşarlar ve sezgilerine güvenirler.

- Sevdiklerine bağlıdırlar. Sevdiklerine karşı çok sadık ve koruyucudurlar.