Bu cuma vizyona girecek filmler: Nosferatu, Yıldızlararası, Hüddam 5 ve daha fazlası!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:21

Güncelleme: 31.12.2024 - 09:21

Sinema tutkunlarının heyecanla beklediği 3 Ocak Cuma günü, birbirinden farklı filmler vizyona giriyor. Yerli ve yabancı yapımların bir araya geldiği bu haftanın vizyon programı, sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Özellikle bilim kurgu, korku ve drama türlerinde dikkat çeken yapımlar öne çıkıyor.

NOSFERATU (2024)

1922 yılında çekilen ve vampir filmlerinin ilk örneği olarak kabul edilen klasik eserin yeni uyarlaması, Robert Eggers imzasıyla izleyiciyle buluşuyor. Bill Skarsgard’ın Kont Orlok karakterine hayat verdiği film, 19. yüzyıl Almanya'sında geçiyor. Hayaletlerin musallat olduğu bir kadın ile Transilvanya vampiri arasındaki gotik takıntı hikayesi, korku ve gerilimi doruklara taşıyor.

YILDIZLARARASI (INTERSTELLAR)

Christopher Nolan’ın başyapıtı, vizyona girişinin 10. yılında yeniden beyaz perdede. Cooper’ın ailesini ve insanlığı kurtarma amacıyla çıktığı epik yolculuk, bilim kurgu sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

HÜDDAM 5: ZUHUR

Korku türünde dikkat çeken yerli yapım, depresyondan kurtulmak isteyen Fatma’nın şehir dışındaki yeni hayatını konu alıyor. Felçli bir kadına bakıcılık yapmaya başlayan Fatma, kendisini korkutucu bir gerçekliğin içinde buluyor.

ACI KAHVE

Soner Sert’in yönetmenliğini üstlendiği bu drama, nişan töreninde şok edici bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla başlayan olayları ele alıyor. Toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal sorunlara uzanan hikaye, etkileyici anlatımıyla dikkat çekiyor.