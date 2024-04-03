Maymun Adam, Kung Fu Panda 4, Mucize Aynalar ve daha fazlası... İşte bu hafta vizyona girecek filmler!

KÜFFAR

Necati’nin ansızın ölümü, çocuklarının üzerinde karanlık bir gölge bırakırken, en küçük kardeş Ömer’in sakatlığının ağırlığına ise bir yenisini ekler. Ancak bu ailedeki sırlar ve büyü, beklenmedik bir dönüşümü mümkün kılar. İki kardeş arasındaki bağlar, sadece bedensel değil, ruhsal bir dönüşüme de kapı aralar. Anneleri Cevriye ise bu ailenin en karanlık noktasında yer almaktadır. Büyünün gizemli gücü, fiziksel bedenlerde değil, ruhların içinde bir yolculuğa dönüşür. Bu dönüşüm, hem acı dolu geçmişle yüzleşmeyi hem de geleceği yeniden şekillendirmeyi gerektirecektir.