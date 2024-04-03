Maymun Adam, Kung Fu Panda 4, Mucize Aynalar ve daha fazlası... İşte bu hafta vizyona girecek filmler!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 5 Nisan Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Kung Fu Panda 4, Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk, Ekip: Siberay - Güneş Fırtınası, Hep Yek: Aşiret, Küffar, Maymun Adam, Mucize Aynalar filmleri vizyona girecek.
GODZILLA VE KONG: YENİ İMPARATORLUK
Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk, insanlık tarafından yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla'nın, bu kez hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini konu ediniyor.
MUCİZE AYNALAR
Film, amatör bilim insanı Şahap Cenabettin'in kendi icadı olan, insanların hayallerini gerçeğe dönüştüren mucize aynaların hikâyesini takip ediyor.
EKİP: SİBERAY - GÜNEŞ FIRTINASI
Dünyaya vuran güneş fırtınasıyla birlikte tüm dünyada internet kesilir. İnternetin kullanılamaz halde olmasından faydalanan kötü amaçlı bir bilgisayar korsanı birçok uygulamaya ve çevrimiçi oyunlara zarar verir. Ekip Siberay bu sorunla ilgilenmek için toplanan dört kişilik bir ekibe katılır. Kendini farklı alanlarda geliştiren çocuklar internet gelmeden kötü amaçlı bilgisayar korsanını bulmak ve zarar gören platformları onarmak için özel bir sunucu kullanarak Siber Dünya’ya geçer.
MAYMUN ADAM
Dev Patel'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olan Monkey Man, bir adamın annesini öldüren ve sistematik olarak yoksulları ve güçsüzleri mağdur etmeye devam eden yozlaşmış liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor.
KUNG FU PANDA 4
Ejderha Savaşçı Po’yu, eşsiz cesareti ve çılgın dövüş sanatları yetenekleriyle kötü adamları alt ettiği ölüme meydan okuyan üç maceradan sonra, kader yeniden çağırır...
KÜFFAR
Necati’nin ansızın ölümü, çocuklarının üzerinde karanlık bir gölge bırakırken, en küçük kardeş Ömer’in sakatlığının ağırlığına ise bir yenisini ekler. Ancak bu ailedeki sırlar ve büyü, beklenmedik bir dönüşümü mümkün kılar. İki kardeş arasındaki bağlar, sadece bedensel değil, ruhsal bir dönüşüme de kapı aralar. Anneleri Cevriye ise bu ailenin en karanlık noktasında yer almaktadır. Büyünün gizemli gücü, fiziksel bedenlerde değil, ruhların içinde bir yolculuğa dönüşür. Bu dönüşüm, hem acı dolu geçmişle yüzleşmeyi hem de geleceği yeniden şekillendirmeyi gerektirecektir.
HEP YEK: AŞİRET
Altan ve Gürkan, son filmde düğünden kaçmasına sebep oldukları İç Anadolu’nun en tehlikeli mafyasının kızı olan Yasemin’i, Hakkari’deki aşiretin elinden geri almaya çalışacaktır. Bir yandan Ejder, bir yandan Engizisiyon Cemal’in ölüm tehditleri altında olan Altan ile Gürkan, Aşiret’in can alıcı gücüne uyandıklarında yine bir çuval inciri berbat edecek saçmalıklara imza atacaklardır.
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