Bu ev yapımı içecekler yaz aylarında favoriniz olacak! Yapımı çok kolay, 5 dakikada hazırlayabilirsiniz...

Yayınlanma: 03.08.2023 - 16:04

Güncelleme: 03.08.2023 - 16:04

Sıcaktan bunalan bünyeniz için birbirinden lezzetli soğuk içecekler tarifleri sizleri bekliyor. Milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, serinletici içeceklerin tadını çıkaracağınız, yaz aylarında evinize ve sevdiklerinize sunabileceğiniz harika tarifler...

Cold brew latte

Kahveyi çok seviyor fakat sıcak yaz günlerinde daha serin bir şeyler mi arıyorsunuz? Alışkanlıklarınızdan vazgeçmenize gerek yok; sadece küçük bir değişiklik yeter! İşte hem kahve ihtiyacınızı giderecek hem de serinlemenize yardımcı olacak harika bir tarif!

Malzemeler: 150 gram iri çekilmiş kahve, 1 litre soğuk su, istediğiniz miktarda süt, badem sütü veya Hindistan cevizi sütü, buz küpleri,

Hazırlanışı: French Press yapabileceğiniz büyükçe bir kavanoza 100-150 gram iri çekilmiş kahveyi koyun ve üzerine 1 litre soğuk su ekleyin. Bu şekilde yarım gün kadar bekletin. Sonrasında kahveyi filtreden geçirerek içine buz atın ve dilerseniz süt, badem sütü veya Hindistan cevizi sütü ekleyerek karıştırın.

Kırmızı meyveli smoothie

Yaz sıcağında sizi hem ferahlatacak hem de antioksidan etkisiyle zinde kalmanıza yardımcı olacak smoothie tarifimizi denemeye hazır mısınız? Öyleyse hemen başlayalım!

Malzemeler: 10-12 adet donmuş çilek, 1 su bardağı donmuş böğürtlen, 2 su bardağı Hindistan cevizi sütü, istediğiniz kadar buz küpü.

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri blender’dan geçirin ve hemen bardaklara doldurun. Çok fazla ısınmasına müsaade etmeden afiyetle tüketin. Not: Benzer kırmızı meyvelerden yardım alarak kendi özel tarifinizi de yaratabilirsiniz!

Çilekli milkshake

Mevsim meyvelerinin tadını dondurma ve süt ile zirveye taşımaya ne dersiniz? İşte bir milkshake’e en çok yakışan meyve olan çileğin, tüm yazın en lezzetli içeceğine dönüşme hikayesi!

Malzemeler: 1 su bardağı soğuk süt, 2 top vanilyalı dondurma, 100 gram çilek, 1 yemek kaşığı kadar şeker, 2-3 parça buz.

Hazırlanışı: Çilekleri iri parçalar halinde doğrayıp blenderde püre haline getirin ve ardından dondurma, şeker, süt ilave edin. Köpürünceye kadar blender ile iyice karıştırın. Üzerini nane yaprağı ile süsleyip soğuk servis edin. Milkshake'iniz hazır bile! Afiyet olsun...

Karpuzlu limonata

Yaz mevsiminde ferahlamak isteyenlerin en gözde meyvesi karpuzu, serin içeceklerin açık ara lideri olan limonata ile birleştirmek güzel olmaz mıydı? Hemen işe koyulalım…

Malzemeler: 3 adet limon, 2 litre su, 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker, 1 su bardağı karpuz suyu, 5-6 dal nane.

Hazırlanışı: Kabuklarının kolay rendelenebilmesi için limonları 1 saat buzdolabında bekletin. Limonun kabuklarını rendeleyin ve bir kaba alın. Üzerine şeker koyun ve limon aromasının şekere geçmesi için karışımı elinizle yoğurun. Şekerli karışımın üzerine limon suyun sıkın. Çekirdekleri çıkartılmış karpuz dilimlerini blender'a koyup püre haline gelene kadar parçalayın, ardından bunu da karışıma ekleyin. Son olarak 2 litre suyu ve nane yapraklarını ilave edin. Güzelce karıştırdıktan sonra süzgeçten geçirin. Limonatayı 3-4 saat buzdolabında bekletin ve işte karpuzlu limonatanız hazır!

Dondurmalı soğuk kahve

Kahveyi alışılageldik tarzlarda içmekten sıkıldıysanız, bu yaz size lezzeti harika ve hazırlanışı çok kolay bir önerimiz olacak. İşte başlıyoruz!

Malzemeler: 2 tatlı kaşığı granül kahve, 1,5 su bardağı soğuk süt, 1 tatlı kaşığı kakao, 2 top vanilyalı dondurma.

Hazırlanışı: Önce kahveyi soğuk sütün içinde eritin. Sunum yapacağınız bardağın içine dondurmaları ekleyin ve üzerine hazırladığınız kahveli sütü ekleyin. Bardağın üzerine kakaoyu da ekleyerek servis edin. Tadına doyamayacaksınız!

Dereotlu ayran

Herkesin tadını bildiği ve severek içtiği ayranın nasıl özel bir içecek haline geleceğini merak ediyorsunuz değil mi? Cevabı hemen verelim: Küçük bir dokunuşla! İşte tarifi…

Malzemeler: 500 gram yoğurt, 1 şişe maden suyu, 1-2 bardak su, yarım demet dereotu, tuz.

Hazırlanışı: Bir kabın içinde yoğurt, maden suyu ve istediğiniz kıvama göre su ekleyerek iyice karıştırın. Yıkayıp temizlediğiniz dereotunu ince ince kıyın. İstediğiniz miktarda tuz ile beraber karışıma ekleyerek karıştırmaya devam edin. Buzdolabında biraz soğuttuktan sonra ağızlata layık dereotlu ayranınız hazır.

Bu basit ve lezzetli tarifler sayesinde bu yaz eviniz, tüm dostlarınızın ve ailenizin gözde mekanı haline gelecek.