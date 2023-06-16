Karpuzla neler yapılır? Serinleten 4 farklı içecek tarifi...

Yayınlanma: 16.06.2023 - 13:13

Güncelleme: 16.06.2023 - 13:13

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuz ile hafif ve pratik içecekler yapmak mümkün. Lif zengini ve tam bir sıvı deposu olan karpuz sıcaklardan bunalanlar için de harika bir alternatif. Kabakgiller familyasına ait bir meyve olan karpuz, ülkemizde en çok Diyarbakır şehrinde yetiştiriliyor. Karpuzla limonata, soğuk çay, smoothie ve frozen gibi içecekler hazırlamak mümkün. İşte her yudumunda serinleten karpuzlu içecek tarifi!

KARPUZLU LİMONATA

Malzemeler

Yarım orta boy karpuz

3 adet limon

2 su bardağı soğuk su

3 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı



Öncelikle karpuzu kesip, çekirdeklerini tek tek ayıklayın ve küçük parçalara ayırın. Yıkayıp, kuruladığınız limon kabuklarını beyaz kısmını almadan rendeleyin. Kalan limonların suyunu sıkın. Karpuzları blendera alın. Taze sıkılmış limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, soğuk su ve toz şeker ekledikten sonra blender çalıştırın. Karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün. Posa kısmını kullanmayın. Karpuzlu limonatayı buzdolabında soğutup, servis edin. Afiyet olsun.

KARPUZLU SOĞUK ÇAY

Malzemeler



4 dilim karpuz

2 su bardağı demlenmiş çay

1-2 su bardağı soğuk su (isteğe göre)

Yarım çay bardağı toz şeker

2 su bardağı soğuk su



Yapılışı

Öncelikle karpuzu kesip, çekirdeklerini ayıklayıp, blenderdan geçirin. Demleyip soğuttuğunuz çayı ve isteğe göre şekeri ekleyerek tekrar blenderdan geçirin. Soğuk suyu ekleyin ve son kez blenderdan geçirin. Hazırladığınız karpuzlu çayı süzün ve buzla servis yapın. Afiyet olsun.

KARPUZLU FROZEN

Malzemeler

2 büyük dilim karpuz

7-8 adet buz

1 tatlı kaşığı bal veya toz şeker

2 yemek kaşığı limon suyu

3-4 yaprak taze nane



Yapılışı

Karpuz dilimlerindeki çekirdekleri temizleyin ve blendera alın. Üstüne buz küplerini, limon suyu, bal ve nane yapraklarını ilave edin. Blenderı kısa aralıklarla sık sık çalıştırın ve tüm buzun karpuz ile birlikte homojen bir karışım olmasını sağlayın. Bardaklara bölüştürerek soğuk servis yapın. Afiyet olsun.

KARPUZLU SMOOTHIE

Malzemeler

3 dilim karpuz

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı kuru üzüm

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

5 adet istediğiniz tür bisküvi

2 top dondurma

Fındık, badem

Yapılışı

Öncelikle 3 dilim karpuzun çekirdeklerini çıkarın. Karpuzları buzlukta bekletirseniz, daha yoğun kıvamlı bir smoothie elde edersiniz. Karpuzları blender haznesinin içine atın. Ardından içerisine 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı kuru üzüm, 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 5 adet bisküvi ekleyin. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderden geçirin. Daha yoğun ve parçacıklı bir kıvam için blender süresini kısaltabilirsiniz. Dondurmayı smoothie’yi bardağa aldıktan sonra üzerine ekleyebilirsiniz. Bardaklara paylaştırıp, servis edin. Afiyet olsun.