Bu gıdalar gergin geçen bir günün ardından sakinleşmenize yardımcı oluyor: Strese iyi gelen 10 etkili besin

Yayınlanma: 17.12.2024 - 16:42

Güncelleme: 17.12.2024 - 16:43

Günümüzde stres, modern yaşamın bir parçası haline gelmiştir. İş yoğunluğu, günlük koşuşturmalar ve kişisel sorumluluklar derken stres seviyelerimiz hızla artabilir. Ancak, sağlıklı bir beslenme düzeniyle bu olumsuz etkileri azaltmak mümkündür. Bazı besinler, içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla vücudu rahatlatır, stresle başa çıkmanıza yardımcı olur. Peki, hangi gıdalar gergin geçen bir günün ardından sakinleşmenize yardımcı oluyor? İşte, strese iyi gelen 10 etkili besin...

STRESE İYİ GELEN MUCİZEVİ 10 BESİN

1. C Vitamini içeren besinler

C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirirken stresi azaltmaya da yardımcı olur. Portakal, greyfurt, kivi, çilek ve biber gibi yiyecekler, vücudun kortizol (stres hormonu) seviyelerini dengeler.

Tüketim önerisi:

Güne bir bardak taze sıkılmış portakal suyu ile başlayarak enerjinizi artırabilirsiniz.

2. Magnezyum zengini yiyecekler

Magnezyum, kas gevşetici ve sinir sistemi dengeleyici özellikleri ile bilinir. Stres altında magnezyum seviyeleri düşebilir. Ispanak, avokado, badem, ceviz ve muz gibi besinler magnezyum açısından oldukça zengindir.

Tüketim önerisi:

Ara öğünlerde bir avuç badem ya da sabah kahvaltısında muz eklenmiş yulaf ezmesi tercih edebilirsiniz.

3. Omega-3 yağ asitleri içeren besinler

Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığını destekler ve stresin olumsuz etkilerini azaltır. Somon, ton balığı, keten tohumu ve ceviz gibi besinler omega-3 açısından zengindir.

Tüketim önerisi:

Haftada 2-3 kez balık tüketerek omega-3 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

4. Kompleks karbonhidratlar

Kompleks karbonhidratlar, kan şekerini dengeler ve serotonin salgılanmasını artırır. Yulaf, tam buğday ekmeği, bulgur ve kinoa gibi besinler bu gruba girer.

Tüketim önerisi:

Öğle yemeklerinde tam tahıllı salatalar veya yulaflı kahvaltılar tercih edebilirsiniz.

5. Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, brokoli ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, stresi azaltan folik asit ve magnezyum gibi besin öğelerini içerir. Bu sebzeler aynı zamanda vücudu rahatlatan alkali özelliklere sahiptir.

Tüketim önerisi:

Günlük öğünlerinize bol yeşillikli salatalar eklemeyi unutmayın.

6. Probiyotik içeren besinler

Yoğurt, kefir, turşu ve kombu çayı gibi probiyotikler, bağırsak sağlığını koruyarak stresin etkilerini azaltır. Sağlıklı bir bağırsak florası, ruh halinizi doğrudan etkileyebilir.

Tüketim önerisi:

Kahvaltıda bir kase yoğurt ya da akşam yemeklerinde kefir tüketebilirsiniz.

7. B vitamini kaynağı yiyecekler

B vitamini, enerji üretimi ve sinir sistemi sağlığı için önemlidir. Yumurta, süt, peynir, et, mercimek ve tahıllar B vitamini açısından zengindir. Özellikle B6 ve B12 vitaminleri, stresin yönetiminde kritik bir rol oynar.

Tüketim önerisi:

Günlük öğünlerinizde protein kaynaklarına yer vererek B vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

8. Kakao ve bitter çikolata

Kakao, stres hormonlarını azaltan ve mutluluk hormonu serotonin salgısını artıran flavonoidler içerir. Bitter çikolata, aynı zamanda magnezyum açısından da zengindir.

Tüketim önerisi:

%70 ve üzeri kakao içeren bitter çikolatayı ölçülü miktarda tüketebilirsiniz.

9. Papatya çayı ve bitki çayları

Papatya, melisa ve lavanta gibi bitkilerden yapılan çaylar, sinir sistemini yatıştırır ve uyku düzenini destekler. Bu çaylar, stresi azaltmada doğal bir yöntemdir.

Tüketim önerisi:

Günde 1-2 fincan papatya çayı tüketerek rahatlamayı deneyebilirsiniz.

10. Fındık ve ceviz

Fındık ve ceviz gibi kuruyemişler, sağlıklı yağ asitleri ve E vitamini içerir. Bu besinler, stresle mücadele ederken enerji seviyenizi yüksek tutar.

Tüketim önerisi:

Öğün aralarında bir avuç ceviz ya da fındık tüketebilirsiniz.