Bu köyde sadece milyonerler yaşıyor: Paraya para demiyorlar

Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:48

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:48

Huaxi Köyü, Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan ve "dünyanın en zengin köyü" olarak bilinen ilginç bir yerleşimdir. Köy, 1961 yılında kurulduğunda sıradan bir tarım köyüydü, ancak yıllar içinde inanılmaz bir ekonomik büyüme göstererek Çin’in en zengin topluluklarından biri haline geldi. Peki, Huaxi Köyü'nü bu kadar özel kılan nedir?

Ekonomik Dönüşüm

Oldukça yeni bir tarihe sahip olan köy 1950'lerin başında Wu Renbao'nun köy komünist parti komitesi sekreteri olarak atanmasıyla başladı. Bir nevi ülkemizdeki köy muhtarı görevi gören Renbao, 1969 yılında riskli bir karar verdi ve köye fabrika kurdu. Köyde tekstilden çeliğe kadar 12 şirket kurdu ve hatta Huaxi'yi 1998'de Çin borsasına soktu.

Fabrika kurulana kadar çiftçilikçe geçinen yaklaşık 600 kişiden oluşan köy halkı, bu ekonomik hamleyle birlikte tarımı bırakıp sanayiye atıldı. Ancak bu köyün yerlileri yalnızca işçi sınıfı olarak fabrikada çalışmadı. Huaxi'de yaşayan her birey, 'Huaxi Village Corporation' adlı şirketin hissedarı oldu. Köyde kurulan tüm şirketlerin gelirleri yüzde 20'lik bir payla yıl sonu köyün tüm sakinlerine dağıtıldı. Bu ekonomi modeliyle köyde fakir olan tek bir insan kalmadi, üstelik yerel halk milyonlarca dolarlik servete sahip oldu. yüzde 20'lik dilimin arta kalan payi da köyün ekonomisini kalkindirmak için kullaniliyor.

Bugün Huaxi'de villalarda yaşamak, lüks arabalara sahip olmak, evrensel sağlık ve eğitim hizmetinden yararlanmak, ücretsiz yemeklik yağ gibi ayrıcalıklardan yararlanan yaklaşık 2 bin kişi bulunuyor ve herkesin bankada 250 bin doları (yaklaşık 8 milyon TL) olduğu söyleniyor. Ancak katı sosyal kurallara uymak zorundalar. Kumar ve uyuşturucu kesinlikle yasak ve bar, kulüp, internet kafe veya karaoke salonu bulunmuyor. Aslında köy, halka açık eğlence noktaları olmaksızın insanların çalışıp eve gitmesi için tasarlandı.

Lüks ve Modern Yaşam

Huaxi Köyü'nde her ailenin lüks villası, arabası ve belirli bir miktar serveti bulunuyor. Köy sakinleri için eğitim ve sağlık hizmetleri ücretsiz sağlanıyor. Ayrıca köyde, 328 metre yüksekliğinde devasa bir gökdelen (Longxi International Hotel) yer alıyor. Bu bina, köyün modern yüzünü ve ekonomisini simgeliyor.

Turistik Bir Merkez

Huaxi, sadece zenginliğiyle değil, aynı zamanda turistik cazibesiyle de dikkat çekiyor. Gökdelenin tepesinden köyü panoramik olarak izleyebilir, köyün parklarını, tematik müzelerini ve devasa ejderha heykelini ziyaret edebilirsiniz. Turistlerin ilgisini çeken bu yönleriyle Huaxi, Çin’in kalkınma öyküsünü gözler önüne seriyor.

Kapalı Topluluk Yapısı

Her ne kadar dışarıdan çok cazip görünse de Huaxi Köyü, kapalı bir ekonomik ve sosyal yapıya sahiptir. Köy sakinleri, köyden ayrıldıkları takdirde tüm mal varlıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle, köydeki refah ve zenginlik, köy içinde yaşamayı ve kurallara uymayı gerektirir.

Her yerde marş çalıyor

Nerede olursanız olun her yerde köy marşı çalışıyor. Megafonlar ve hoparlörler üzerinden yayınlandığı için Huaxi'nin "Huaxi'nin üzerindeki gökler Komünist partinin gökleridir, Huaxi ülkesi sosyalizmin ülkesidir" temasından kaçmak çok zor oluyor. Avrupa tarzı model evler ve villaların hepsi aynı göründüğü bu köy, Amerikan banliyölerine benzetiliyor.

Elbette köyün her bölgesi lüks değil. Gösterişli villaların ve apartmanların dışında halka açık yıkık bir park, birkaç sıra dükkan ve bir pazar var. Ayrıca birkaç giyim mağazası, bazı düşük bütçeli restoranlar da var. Çin'in en zengini olmakla övünen bir köyde, zengin sakinlere hitap eden çok az mağaza var. Huaxi'yi kuran Wu Renbao 2013'ün mart ayında vefat ettiğinde şehrin üzerinde bir helikopterin uçtuğu 20 araçlık bir cenaze töreniyle yas tutuldu.