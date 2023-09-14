Bu meyve dişleri bembeyaz yapıyor! 2 ay boyunca her gün uygulayın....
Güzel bir gülümseme herkesin arzusudur. Son yıllarda, diş beyazlatma trendi giderek daha fazla insanın dikkatini çekiyor. Kimyasal içerikli ürünlerden kaçınma ve doğal çözümlere yönelme eğilimi, diş beyazlatma alanında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Diş beyazlatma konusunda kimyasal içerikli ürünlerden kaçınmak isteyenler için doğal yöntemler popüler hale geliyor.
Beyaz ve sağlıklı dişlere sahip olmak, güzel bir gülümseme için önemli. Dişlerin doğal beyazlığı, yaşla birlikte ve yiyecek-içeceklerin etkisiyle zamanla kaybolabilir. Ancak kimyasal veya profesyonel diş beyazlatma işlemleri yerine, doğal yöntemlerle dişlerinizi beyazlatmanın yolları var.
İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN DİŞ BEYAZLATICI KÜR TARİFİ
2-3 adet çileği çatal yardımı ile ezin. Lapa haline gelen çileği her akşam dişlerinize sürün. Bu uygulamayı senede 2 ay boyunca her gün yapın.
DİŞ BEYAZLATAN DOĞAL YÖNTEMLER
Kabartma Tozu ve Limon Suyu: Kabartma tozu ile limon suyunu karıştırarak oluşturduğunuz bir macunla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Ancak bu yöntemi fazla kullanmaktan kaçının, çünkü limon asidi diş minesine zarar verebilir.
Karbon: Aktif karbon, doğal bir diş beyazlatma maddesi olarak kullanılabilir. Diş fırçasına sürerek dişlerinizi fırçalayın, ardından iyice durulayın.
Hindistancevizi Yağı: Hindistancevizi yağı ağız hijyeni için faydalıdır ve dişlerin doğal beyazlığını destekleyebilir. Dişlerinizi hindistancevizi yağı ile günde birkaç dakika boyunca çalkalayın.
Çilek: Çilek, içerdiği malik asit sayesinde dişleri beyazlatmada yardımcı olabilir. Birkaç çileği ezip dişlerinize sürün veya çilek tüketerek doğal bir diş beyazlatma yöntemi deneyin.
Ağız Temizliği: Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak, diş ipi kullanmak ve ağız gargara yapmak, dişlerin temiz ve beyaz kalmasına yardımcı olur.
Beslenme Alışkanlıkları: Kahve, çay, kırmızı şarap gibi leke yapıcı yiyecek ve içeceklerden kaçının. Ayrıca asitli içecekler de diş minesine zarar verebilir, bu nedenle sınırlı miktarda tüketmeye özen gösterin.
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