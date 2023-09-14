Bu meyve dişleri bembeyaz yapıyor! 2 ay boyunca her gün uygulayın....

Yayınlanma: 14.09.2023 - 18:27

Güncelleme: 14.09.2023 - 18:27

Beyaz ve sağlıklı dişlere sahip olmak, güzel bir gülümseme için önemli. Dişlerin doğal beyazlığı, yaşla birlikte ve yiyecek-içeceklerin etkisiyle zamanla kaybolabilir. Ancak kimyasal veya profesyonel diş beyazlatma işlemleri yerine, doğal yöntemlerle dişlerinizi beyazlatmanın yolları var.

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN DİŞ BEYAZLATICI KÜR TARİFİ

2-3 adet çileği çatal yardımı ile ezin. Lapa haline gelen çileği her akşam dişlerinize sürün. Bu uygulamayı senede 2 ay boyunca her gün yapın.

DİŞ BEYAZLATAN DOĞAL YÖNTEMLER

Kabartma Tozu ve Limon Suyu: Kabartma tozu ile limon suyunu karıştırarak oluşturduğunuz bir macunla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Ancak bu yöntemi fazla kullanmaktan kaçının, çünkü limon asidi diş minesine zarar verebilir.

Karbon: Aktif karbon, doğal bir diş beyazlatma maddesi olarak kullanılabilir. Diş fırçasına sürerek dişlerinizi fırçalayın, ardından iyice durulayın.

Hindistancevizi Yağı: Hindistancevizi yağı ağız hijyeni için faydalıdır ve dişlerin doğal beyazlığını destekleyebilir. Dişlerinizi hindistancevizi yağı ile günde birkaç dakika boyunca çalkalayın.

Çilek: Çilek, içerdiği malik asit sayesinde dişleri beyazlatmada yardımcı olabilir. Birkaç çileği ezip dişlerinize sürün veya çilek tüketerek doğal bir diş beyazlatma yöntemi deneyin.

Ağız Temizliği: Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak, diş ipi kullanmak ve ağız gargara yapmak, dişlerin temiz ve beyaz kalmasına yardımcı olur.

Beslenme Alışkanlıkları: Kahve, çay, kırmızı şarap gibi leke yapıcı yiyecek ve içeceklerden kaçının. Ayrıca asitli içecekler de diş minesine zarar verebilir, bu nedenle sınırlı miktarda tüketmeye özen gösterin.