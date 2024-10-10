Bu "Red Flag" hayatınızı kurtarabilir! Meme kanseri için erken belirti ve uyarılar

Yayınlanma: 10.10.2024 - 15:19

Güncelleme: 10.10.2024 - 15:19

Meme Kanseri Farkındalık Ayı, hem kadınlar hem de erkekler için hastalığın erken uyarı işaretlerine karşı dikkatli olmanın önemini hatırlatıyor. Meme kanseri kadınlar arasında en yaygın kanser türü olarak bilinirken, uzmanlar erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Özellikle ciltte meydana gelen değişiklikler, hastalığın ilk işaretlerinden biri olabilir.

DERİ DEĞİŞİMLERİ MEME KANSERİ İŞARETİ OLABİLİR

Higgs LLP'den klinik ihmal uzmanları, meme kanserinin erken belirtilerine dikkat çekmek amacıyla kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik adımlar atıyor. Özellikle ciltteki değişiklikler, meme kanserinin ilk uyarıcı işaretleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, hızlı teşhis ve müdahalenin hayat kurtarıcı olabileceğini vurguluyor.

Higgs LLP'nin analiz ettiği online arama trendlerine göre, "meme kanseri" terimi geçen ay 1.4 milyon kez Google'da aratıldı. "Meme kanseri belirtileri" ise 85.000'in üzerinde arama aldı. "Belirti olmadan meme kanseri olabilir mi?" gibi soruların arama oranında ise %200 artış görüldü.

MEME KANSERİNİN "RED FLAG" BELİRTİLERİ

Higgs LLP'den Clare Langford, meme kanseri belirtilerinin değişiklik gösterebileceğini, ancak en yaygın olanlarının meme, üst göğüs veya koltuk altında şişlik ya da yumru olduğunu belirtiyor. Ayrıca ciltteki doku değişiklikleri, memede renk değişimi veya meme ucunun içe dönmesi de dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında. Meme ucu çevresinde kabuklanma veya akıntı da alarm işaretlerinden biridir.