Bu sıra dışı dostluk görenleri şaşırttı: Karga Jackoo kendisini tedavi eden doktorun yanından ayrılmıyor

Sivas'ta bir doktorun yaralı halde bulduktan sonra evinde bakmaya başladığı karga ile dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.

Bu sıra dışı dostluk görenleri şaşırttı: Karga Jackoo kendisini tedavi eden doktorun yanından ayrılmıyor
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AA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 14:02

Sivas Numune Hastanesi'nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Özgür Yılmaz, yaklaşık 6 ay önce evinin yakınlarında kanadından yaralı karga yavrusu buldu.

Yılmaz, tedavi ettiği ve sahiplendiği kargaya "Jackoo" adını verdi.

İyileşmesinin ardından doğal ortamına bıraktığı karganın kendisinden ayrılmaması üzerine Yılmaz, kargayı sahiplendi.

Yılmaz'ın evinden ve tatil döneminde yanından ayırmadığı "Jackoo" ile dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Kapak fotoğrafı: İHA


Etiketler: #yaralı karga #Karga

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