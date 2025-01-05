'Bu sözleri yayınlayabilecek misiniz?' diyerek başladı… Nejat İşler'in röportajı sosyal medyaya damga vurdu: 'CHP'ye de itaat etmem'

Yayınlanma: 05.01.2025 - 16:31

Güncelleme: 05.01.2025 - 16:41

Ünlü oyuncu Nejat İşler attığı her adımla dikkatleri üzerine çeken ünlülerin arasında yer alıyor.

Oyuncu son dönemlerde başrolünde yer aldığı "Evcilik" adlı filmle adından söz ettiriyor.

Nejat İşler son olarak YouTube'da yayın yapan OT TV'ye verdiği röportajla sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Birçok konuya değinen Nejat İşler'in küfürlü konuştuğu video kısa sürede sosyal medyanın öne çıkanları arasına yerleşti.

“ALLAH’A İNANMIYORUM BU ARADA, MESELA ALLAH SENSİN”

Röportajında pek çok farklı konuya değinen İşler “Bunlar değil dindar. Dindar benim. Allah’a da inanmıyorum bu arada. Mesela Allah sensin. Ben Allah’a inanıyorum. ‘İkimizin arasında sır olsun’ demiş. Allah diyor sana bunu. Ben olsam paylaşmam” ifadelerini kullandı.

“CHP’YE DE İTAAT ETMEM”

“Kadınlar kadın olsa var ya... Evde oturayım bir kadın bana baksın, mükemmel bir şey” diyen İşler'in “Bunu yayınlayabilecek misiniz” diye sorup devamında, “Bu abiler bizi sevmiyor. CHP’ye de itaat etmem. Sanatçılar illa şey mi... Gelseydiniz, biz size güvenmiştik. Bizi niye böyle bıraktınız ya?” demesi de çok konuşuldu.

ZEKİ DEMIRKUBUZ'U ÖVDÜ

Nejat İşler katıldığı programda usta yönetmenler Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'u da karşılaştırdı.

"TASARLANMIŞ ŞEYLERİN PEŞİNDE KOŞUYOR"

Nejat İşler, "Ceylan, Zeki gibi değil tabii. Zeki, insan. Nuri Bilge, tasarlanmış şeylerin peşinde koşuyor. Bilge ile çok güzel çalıştım ben, mis gibi, 10 numara. Biz kirli olanları sevmiyor muyuz? Yalan mı? Zeki kirli. Ben ne kadar kirliysem, o da o kadar kirli. Ama aslında en temiz olan da biziz çünkü hesap yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirkubuz için "öykü anlatıcısı" ifadesini kullanan Nejat İşler sözlerine şöyle devam etti:

"Herkesin hikayesini anlatmak zorundayız. Burası hikaye kaynıyor. Aşağısı da Mezopotamya. Ya hikaye burada! İnsanlık buradan başlamış ama biz hâlâ başka yerlerden hikaye almaya çalışıyoruz. Bir Zamanlar Anadolu'da, aslında bir kovboy filmiydi. Bir Zamanlar Teksas'ta gibi. Zeki yapmıyor mesela. Hayat filmi çok güzel iş. Ne olacağını tahmin edemezsin bile."

"NURİ BENİ ÖLDÜRECEK"

Sözlerini esprili bir şekilde tamamlayan Nejat İşler "Nuri, beni öldürecek herhalde" dedi.

Oyuncu "Zeki hesapsız o yüzden seviyorum" dedi.