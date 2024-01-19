Az yağ ile çok daha sağlıklı yemekler yapmak mümkün! İşte fırında az yağ ile yapabileceğiniz hem pratik hem leziz 5 yemek tarifi...

Yayınlanma: 19.01.2024 - 17:51

Güncelleme: 19.01.2024 - 17:51

Fırında pişirilen etli, sebzeli ve hafif tarifler sayesinde sağlıklı beslenmek mümkün! Bol yağda kızartılan patateslerin yerini fırında misler gibi pişen ve kızartmasına göre çok daha hafif olacak fırında patateslere bırakarak ya da patlıcanla hazırlanan yemekleri, etleri, hatta mücverleri fırında pişirerek hafifletebiliriz. Düşük kalorili, protein içerikli yemek tariflerini kendi zevkinize göre değiştirebilir, fırın yemeklerini sofraların vazgeçilmezi haline getirebilirsiniz. Her öğünde tüketilebilen fırın yemeklerinin etli ve sebzeli tarifleri sayesinde yeni tatlar denemeye hazır olun. Peki fırında yapabileceğimiz, çok daha sağlıklı olan yemek tarifleri nelerdir? İşte fırında az yağ ile yapabileceğiniz 5 leziz yemek tarifi...

1.ÇOK HAFİF: FIRINDA SÜTLÜ KARNABAHAR

Malzemeler:

1 adet küçük boy karnabahar

1,5 su bardağı süt

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Üzeri için:

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

Yıkanıp çiçeklerine ayrılmış karnabaharları tencerede 8-10 dakika hafif yumuşayana kadar pişirin.Ardından yağlanmış bir fırın kabının içerisine aktarın. Zeytinyağı, süt, tuz ve karabiberi bir kabın içerisinde çırpın ve karnabaharların üzerine gezdirin. Daha önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında sütünü çekip, karnabaharlar yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin. Yumuşayınca çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpin ve birkaç dakika daha peynirler eriyene kadar fırınlayın. Çıkarıp sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!

2. BALIĞA ÖVGÜ: FIRINDA PALAMUT

Malzemeler:

2 adet orta boy palamut balığı (halka doğranmış, yıkanmış)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan (iri halkalar şeklinde doğranmış)

1 adet kapya biber (iri doğranmış)

1 adet büyük boy domates (iri halkalar şeklinde doğranmış)

2 adet yeşil biber (iri doğranmış)

3-4 dilim limon

2-3 adet defne yaprağı

Sosu İçin:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1/4 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 diş ezilmiş sarımsak

Yapılışı:

Sosu için; zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber, ezilmiş sarımsak, pul biber ve kekiği karıştırın. Balıkların üzerine ekleyin ve bu sos ile birlikte 10 dakika bekletin. Fırın kabının dibine soğanları ekleyin. Üzerine kapya biberleri ekleyin. Üzerine yeşil biberleri ekleyin. Üzerine domatesleri ekleyin. En üste palamutları dizin, defne yaprağı ve limonları ekleyin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, üzerleri kızarıp renk alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Bu süre fırınınıza göre değişebilir. Fırında palamut yemeği hazır. Afiyet olsun!

3. ÖZEL BAHARAT SOSUYLA: FIRINDA TAVUK GÖĞSÜ

Malzemeler:

3 parça tavuk göğsü

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı soğan tozu

1 çay kaşığı sarımsak tozu

2 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1,5 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı kuru kekik

3 dal taze kekik (arzuya göre)

Yapılışı:

Baharat karışımı için bir kaseye tuz, karabiber, kekik, pul biber, toz kırmızı biber, soğan tozu ve sarımsak tozunu ekleyip karıştırın. Tavukları fırın kabına alın ve üzerine zeytinyağı ekleyin. Baharat karışımıyla tavukları eşit şekilde kaplayın. Arzuya göre aroma vermesi için taze kekik ekleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Arzuya göre üzerlerini taze kekik yaprakları ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

4. KIZARTMAYA GEREK YOK: FIRINDA ÇITIR KABAK

Malzemeler:

3-4 adet kabak

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır unu

1 yemek kaşığı galeta unu

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Un, mısır unu, galeta unu, kabartma tozu ve baharatları bir kapta iyice karıştırın. Kabakları iyice yıkayarak ince uzun dilimler halinde kesin. Kabak dilimlerini unlu karışıma iyice bulayarak, yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye aralıklı olarak dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika boyunca pişirin. 20 dakika sonunda kabakların tersini çevirerek tekrar fırına verin. 20 dakika daha, aynı derecede pişirmeye devam edin. Fırından çıkan, kızarmış kabak dilimlerini dilediğiniz sosla servis edin. Afiyet olsun!

5. KIYMASI İÇİNDE SAKLI: FIRINDA DOMATES TAVA

Malzemeler

1 kilogram domates

2 adet orta boy soğan

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

300 gram yağlı kıyma

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Domates ve soğanı çok ufak olmayacak şekilde doğrayın. Biberleri de jülyen doğrayın. Borcam ya da uygun bir tepsiye alın. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Üzerini yağlı kağıt ya da folyo ile kaplayın. Ardından fırına verin. 180 derecede ısıtılmış fırında 40-45 dakika kadar pişirin. Son 10 dakika üzerini açıp daha da kızarmasını sağlayabilirsiniz. Ardından servis edin. Afiyetler olsun!



