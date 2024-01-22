Kahvaltılarınızı şölene çevirecek farklı tarifler mi arıyorsunuz? İşte pratik ve lezzetli 7 farklı kahvaltı tarifi...

Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:20

Güncelleme: 22.01.2024 - 10:21

Kahvaltının nasıl da önemli bir öğün olduğunu, yapacağınız kahvaltıyla gününüzü tamamen değiştirebileceğinizi sizler de biliyorsunuz. Altın öğün olarak da nitelendirilen kahvaltı, insanın zihnini açan, öğrenmeye motive eden, dinamikleştiren yani fiziksel ve zihinsel birçok aktiviteyi beraberinde getiren bir niteliğe sahiptir. Ancak çoğu kişi okul veya iş nedeni ile kahvaltıyı geçiştiriyor. Bu yazıda sabah uyandığınızda uzun uğraşlar gerektiren yemekler yerine daha pratik tarifleri sizler için bir araya getirdik. Eğer sizde "Kahvaltıda ne yapsam?" diyorsanız okumaya devam edin. Peki pratik ve lezzetli 7 kahvaltı tarifi nedir? Hepsi yazının devamında...

1. MİLFÖY İLE GÖZLEME TARİFİ:

Malzemeler:

6 adet milföy yaprağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı un(milföyleri genişletmek için)

İçi için:

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2-3 yemek kaşığı peynir

1 tutam maydanoz

2 yemek kaşığı salçalı haşlanmış patates(isteğe bağlı)

Yapılışı:

Milföyleri buzluktan çıkarıp yumuşamasını bekleyin. Ardından iki milföyü uçlarından birbiri üzerine getirip bastırın ve yapışmasını sağlayın. Biraz un serpiştirdiğiniz tezgahta merdaneyle hamuru genişletin ve üzerine sıvı yağ ile maydanoz serpin. Ardından peyniri de ekleyip hamuru dikey olacak şekilde kapatın. Dilerseniz patatesli harçla da hazırlayın. Hamuru kapadıktan sonra uçlarına parmaklarınızla bastırarak güzelce kapanmasını sağlayın ve ısıtıp yağladığınız tavada arkalı önlü pişirin. Afiyet olsun!

2. MURTAĞA TARİFİ:

Malzemeler:

125 gram tereyağı

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Evinizde varsa bakır, yoksa teflon bir tava çıkarın. İçine tereyağını aktarıp eritin. Eriyen tereyağının içine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Bir kaseye yumurtaları kırıp tuzu ekleyerek çırpın. Bu karışımı tavadaki unlu karışıma ekleyin ve hafif hafif karıştırarak pişirin. Afiyet olsun!

3. KABAK KAYGANA TARİFİ:

Malzemeler

2 kabak

2 su bardağı süt

3 yumurta

100 gr beyaz peynir

4~5 dal maydanoz

5 dal dereotu

2.5 su bardağı un

1 çay bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı zerdeçal

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Kabakları yıkayıp kurulayın ve rendenin iri tarafıyla rendeleyip büyük bir kaseye alın. Ufalanmış peyniri ekleyip karıştırın. Yumurtaları ve baharatları ekleyin. Süt, zeytinyağı, un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya çok az zeytinyağı ekleyip ısıtın. Küçük bir kepçe dolusu kaygana harcını tavaya döküp çay tabağı büyüklüğünde olacak şekilde yayın. Orta ateşte pişirin. Ilık olarak servis yapın. Afiyet olsun!

4. LALANGA TARİFİ:

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı un

1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Yapılışı:

Uygun bir çırpma kabı içerisine yumurtalarımızı alalım ve çırpma teli yardımı ile çırpalım. Üzerine süt ve tuzu ilave ederek çırpmaya devam edelim. Unumuzu ekleyelim ve tekrar çırpalım. Rendelediğimiz kaşar peynirini de ekleyelim ve spatula yardımı ile karıştıralım. Harcımızın kıvamının akışkan kek harcına benzer bir kıvamda olması gerekiyor. Tavamızı ocağa alalım, içerisine sıvı yağ ekleyerek kızmasını bekleyelim. Yağımız kızdıktan sonra harcımızdan 1’er yemek kaşığı alalım ve aralıklı olacak şekilde tavamıza dökelim. Altları güzelce kızaran hamurlarımızı ters çevirelim ve diğer taraflarını da pişirelim. İki tarafı de pişen lalangalarımızı servis tabağına alalım ve kalan hamurumuzu da aynı işlemi uygulayalım. Hamurumuzun hepsini bu şekilde kızarttıktan sonra lalangalarımızı servis edebiliriz. Afiyet olsun!

5. GRILLED CHEESE TARİFİ:

Malzemeler:

2 dilim tost ekmeği

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 dilim cheddar peyniri

Yapılışı:

Bir tost ekmeğini kesme tahtasına alıp üzerine cheddar peynirleri yerleştirin ve diğer ekmekle üzerini kapatıp çapraz şekilde bir bıçakla kesin. Hazırladığınız ekmeklerin yüzeylerine tereyağı sürüp kızdırdığınız bir tavada arkalı önlü pişirin. Afiyet olsun!

6. ALANYA BOHÇASI TARİFİ:

Malzemeler:

2 adet yumurta

2 su bardağı un

1 su bardağı süt

1/3 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

İç Harcı için:

100 gram lor peyniri

1 demet maydanoz (doğranmış)

Pişirmek için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Bağlamak için:

3 dal taze soğan (yeşil kısımları, sıcak suda bekletilmiş)

Yapılışı:

Krebini hazırlamak için gerekli olan tüm malzemeleri bir kaba alıp güzelce karıştırın, yavaşça çırpın. Tavanızı önce ısıtıp ardından yağlayın ve bir kepçeyle krep harcından alıp tavaya iyice yaydırarak arkalı önlü güzelce pişirin. Tüm krep hamuru bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Taze soğanların yeşil kısımlarını önce kaynar suya atıp 2 dakika bekletin ve ardından soğuk suya aktarın. Böylece krepleri bağlarken yeşil soğanlar çabucak kopmayacaktır. Ardından maydanozları bir kaba alıp lor peyniriyle karıştırın. Bu karışımı kreplerin orta kısmına koyup kreplere bohça şekli verin ve taze soğanın yeşil kısmıyla bağlayın. Afiyet olsun!

7. ÇILBIR TARİFİ:

Malzemeler:

1 litre su

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Derin bir tencerede su kaynatmaya başlayın ve su kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısığa getirin ve sirkeyi ekleyin. Ardından kaynayan suyu karıştırarak girdap oluşmasını sağlayın. Yumurtaları, dağılmasını önlemek için bir kepçe ya da bardağın içine tek tek kırıp tencere içindeki girdabın içine yavaşça bırakın. Yaklaşık 3-4 dakika sonunda yumurtaların beyaz kısımlarının tamamen piştiğini, içininse rafadan olduğunu fark edeceksiniz. Yoğurdu tuz ve ezilmiş sarımsakla karıştırıp servis tabağına yayın. Pişen yumurtaları da sudan kevgirle çıkarın. Fazla suyunu süzdüğünüz yumurtaları yoğurdun üzerine yerleştirin. Bir tavada tereyağını eritip içine baharatları ekleyin ve kızdırın. Hazırladığınız bu sosu da yumurtaların üzerine gezdirin. Afiyet olsun!