Uzun saatler harcamaya hiç gerek yok! İşte 30 dakikada hazırlayabileceğiz 5 pratik tatlı tarifi...

Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:23

Güncelleme: 26.01.2024 - 17:23

Vücuda enerji vermesiyle bilinen tatlılar, sütlü tatlılar, şerbetli tatlılar gibi birbirinden farklı çeşitlerle sunulur. Özellikle yemeklerden sonra ikram edilen hafif tatlılar, hemen hemen herkesin favorisidir. Fazla vaktinizin olmadığı zamanlarda kısa sürede yapılabilecek olan tarifler sizlere ilaç gibi gelebilir. Peki uzun saatler harcamadan yapılabilecek tatlılar nelerdir, 30 dakikada hazırlayabileceğiz 5 pratik tatlı tarifi nedir? İşte hepsi ve dahası yazını devamında...

1. ÜÇ MALZEMELİ ŞEKERSİZ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

140 gram fındık unu

1,5 yemek kaşığı bal

1 adet büyük boy olgun muz

1,5 yemek kaşığı kakao

(isteğe göre ilave edilebilir)

Yapılışı:

Fırını 165 dereceye ısıtın.Muzu fazla sulandırmadan çatal yardımıyla ezerek püre kıvamına getirin.Fındık ununu yavaşça ilave edin ve spatula yardımıyla karıştırın. Balı da ilave edin ve hamuru tamamen homojen oluncaya kadar karıştırın.Eğer isterseniz bu aşamada kakao ilave edebilirsiniz. Kurabiye hamurunun ele yapışmamasına dikkat edin. Eğer ele fazla yapışıyor ve şekil almıyorsa kıvamına gelinceye kadar fındık unu ilave edebilirsiniz. Fakat bu kıvamı normal kurabiye kıvamıyla kıyaslamayın. Tek kıstas hamurun cıvık olmaması. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Yuvarlayarak tepsiye yerleştirin. Parmak ucunuzla hafifçe bastırarak yassılaştırın.Porsiyonladığınız kurabiyelerden 2-3 cm daha küçük çaplı bir kapağı kurabiyenin ortasına hafifçe bastırarak şekil verin. 7-8 dakika pişirin ve pişmesi için fazlaca renk almasını değil de kurabiyelerin altının pişip pişmediğini kontrol edin. Hafif yumuşak bir kıvamda pişecek ve zamanla sertleşecektir. Fırından alıp dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun!

2. FIRINSIZ KOLAY CHEESECAKE TARİFİ

Malzemeler:

400 gram sıvı krema

600 gram labne

200 gram beyaz çikolata

3 paket yulaflı bisküvi

4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

Yapılışı:

Bisküvileri rondoda çekip toz haline getirin. Üzerine eritilmiş tereyağını döküp karıştırın. Kelepçeli kalıbın altına yağlı kağıt serin. Bisküvili karışımı kalıba boşaltın. Bardak yardımıyla bastırarak sıkıştırın. Krema hazırlanana kadar buzdolanında bekletin. Krema için derin bir kaba labne ve pudra şekerini alıp çırpın. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Labnenin üzerine dökün. Son olarak sıvı kremayı ayrı bir kapta 3-4 dakika çırpın. Hazırlanan kremaya ilave edin ve karıştırın. Bisküvilerin üzerine kremayı boşaltın ve güzel düzleyin. Buzdolabında 3-4 saat ya da 1 gece bekletin. Kıvam alan cheesecake dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

3. ÇİKOLATALI LAV KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı toz şeker

100 gram bitter çikolata (iki pakete yakın)

100 gram tereyağı (6-7 silme yemek kaşığı)

1/2 çay bardağı (1 parmak fazla) un (50 gram)

1 paket şekerli vanilin

Kapları yağlamak için:

1 tatlı kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 tatlı kaşığı un

Yapılışı:

Yumurtaları ve şekeri derin bir kaba alın. Şekerler eriyene ve biraz kabarana kadar çırpın. Tereyağı ve çikolatayı bir kaba alın ve dilerseniz benmari usulü, dilerseniz mikrodalga kullanarak eritin. Eriyen çikolatayı, çırptığınız yumurta ve şeker karışımına ekleyin. Karıştırın. Un ve vanilyayı da karışıma ekleyin. Güzelce karıştırın. Sufle kaplarını tereyağı ile yağlayın ve unu ekleyip elinizle sallayarak kapların her tarafına ulaşmasını sağlayın. Fazla unu silkeleyin. Kapları 2 dakika buzdolabında bekletirseniz kekler piştikten sonra daha kolay çıkacaktır. Hazırladığınız çikolatalı lav kek harcını, sufle kalıplarına eşit olarak paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırının orta rafında 12-15 dakika kadar pişirdikten sonra fırından çıkartın. Fırınınız hızlı pişiriyorsa 10 dakika yeterli olabilir. Üzerinin kabuk tutup içinin akışkan olduğunu görmelisiniz. 2-3 dakika ilk sıcaklığını attıktan sonra bir tabağı üzerine kapatıp dikkatlice ters çevirin. Dilediğiniz şekilde süsleyin. Afiyet olsun!

4. ELMALI YALANCI PROFİTEROL TARİFİ

Malzemeler:

Profiterol için:

2 adet elma

1 paket petibör bisküvi

1 su bardağı fındık

1 su bardağı ceviz

1/2 çay kaşığı tarçın

1 adet rendelenmiş portakal kabuğu

Çikolata sosu için:

1 su bardağı krema (200 ml)

3,5 yemek kaşığı tereyağı (50 gram)

1 çay bardağı toz şeker (75 gram)

2 paket bitter çikolata (120 gram)

1 paket sütlü çikolata (60 gram)

Yapılışı:

Elmaların kabuklarını soyun ve rendeleyin. Suyunu güzelce sıkarak bir karıştırma kabına alın. Bisküvi, ceviz ve fındığı mutfak robotunda çekip un haline getirin. Tarçın ve portakal kabuğu rendesini, ardından mutfak robotunda çektiğiniz malzemeleri ekleyerek güzelce yoğurun. Elinizle top şekli vererek buzdolabında 15 dakika dinlenmeye bırakın. Çikolata sos için bir tencereye çikolatalar hariç tüm malzemeyi ekleyin. Karıştırarak ocakta ısıtın, kaynamamasına dikkat edin. Isındıktan sonra ocağın altını kapatın ve çikolataları ilave edin. Çırpma teli ile iyice karıştın ve çikolatalar tamamen eridikten sonra sosu ılınmaya bırakın. Çikolata sosu soğuduktan sonra servis tabağına almış olduğunuz elmalı profiterol toplarının üzerine dökün. Afiyet olsun!

5. GELİN BOHÇASI TARİFİ

Malzemeler:

Krep için:

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

İç dolgusu için:

2 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Yapılışı:

Krem şantileri bir su bardağı soğuk süt ile güzelce çırpın. Üzerini kapatıp buzdolabında soğumaya bırakın. Hamur için;şeker ve yumurtayı çırpın. Ardından sıvı malzemeleri ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Kuru malzemeleri de ekleyerek homojen hale getirin. Tavanızın altını yakın ve hafif yağlayın.Pankek hamurundan bir kepçe tavaya alın.Göz göz olmaya başlayınca diğer tarafını çevirin. Hazır olan pankekler soğuduktan sonra yarısına bir yemek kaşığı dolusu krem şantiyi yayın. Katlayın. Kremalı yerlerini hindistan cevizine bulayın. Ardından servis edin. Afiyetler olsun!