Babalar Günü için geri sayım başladı. Her yıl haziran ayında kutlanan bu özel günün tarihi, babalarını mutlu etmek isteyen milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyor. Peki, bu yıl Babalar Günü hangi gün? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar...

BU YIL BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜN?

Türkiye’de Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. 2026 yılında ise bu özel gün 21 Haziran’a denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ'NE KAÇ GÜN KALDI?

Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan, babalara olan sevgi ve minnettarlığın ifade edildiği özel bir gündür. 2026 yılında Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bugün itibarıyla Babalar Günü'ne 16 kaldı.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.