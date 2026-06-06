Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bu yıl Babalar Günü hangi gün? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?

Bu yıl Babalar Günü hangi gün? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?

6.06.2026 18:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bu yıl Babalar Günü hangi gün? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?

Her sene haziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü en özel günler arasında yer alıyor. Peki, bu yıl Babalar Günü hangi gün? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Babalar Günü için geri sayım başladı. Her yıl haziran ayında kutlanan bu özel günün tarihi, babalarını mutlu etmek isteyen milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyor. Peki, bu yıl Babalar Günü hangi gün? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar...

Image

BU YIL BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜN?

Türkiye’de Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. 2026 yılında ise bu özel gün 21 Haziran’a denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ'NE KAÇ GÜN KALDI?

Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan, babalara olan sevgi ve minnettarlığın ifade edildiği özel bir gündür. 2026 yılında Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bugün itibarıyla Babalar Günü'ne 16 kaldı.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

İlgili Konular: #Babalar Günü #babalar günü ne zaman

İlgili Haberler

'Failler dışarı' sloganıyla protesto edilmişti: Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
'Failler dışarı' sloganıyla protesto edilmişti: Ozan Güven'in oyunları iptal edildi Kadıköy’de protesto edilerek mekândan ayrılmak zorunda kalan Ozan Güven, yaşananların ardından Antalya, Ankara ve İzmir’de sahnelenecek tiyatro oyunlarının “mücbir sebeplerle” iptal edildiğini duyurdu.
Uykuda 'sağlıklı' bilinen büyük tuzak: Başını yastığa koyar koymaz uyuyanlar dikkat!
Uykuda 'sağlıklı' bilinen büyük tuzak: Başını yastığa koyar koymaz uyuyanlar dikkat! Milyonlarca insanın kaliteli uykunun bir göstergesi olarak kabul ettiği "hızlıca uykuya dalma" alışkanlığı hakkında nöroloji ve uyku uzmanlarından endişe verici bir uyarı geldi. Bilim insanları, saniyeler içinde uyumanın sinsi bir hastalığın işareti olabileceğini saptadı.
Mutfaktaki sessiz kanser tehdidi: Hava fritözlerindeki 'sonsuz kimyasallar' alarm veriyor!
Mutfaktaki sessiz kanser tehdidi: Hava fritözlerindeki 'sonsuz kimyasallar' alarm veriyor! Milyonlarca hanenin vazgeçilmez mutfak aleti haline gelen hava fritözleri (air fryer) hakkında bilim dünyasından kritik bir sağlık uyarısı geldi. Uzmanlar, cihazların iç yüzeyinde bulunan kaplamaların hasar görmesi durumunda ölümcül hastalıklara davetiye çıkardığını saptadı.