Uykuda 'sağlıklı' bilinen büyük tuzak: Başını yastığa koyar koymaz uyuyanlar dikkat!

Günün yorgunluğunun ardından yatağa girer girmez, daha dakikalar bile geçmeden derin bir uykuya dalmak pek çok kişi için imrenilecek bir durum olarak kabul edilir. Yatakta saatlerce dönüp duran insomni (uykusuzluk) hastalarının aksine, başını yastığa koyduğu an uyuyan bireyler kendilerini "kaliteli uyuyan şanslı azınlık" olarak tanımlar. Ancak uyku tıbbı ve klinik kronobiyoloji alanında yürütülen son araştırmalar, bu yaygın algının arkasında ciddi bir sağlık tehdidinin yatabileceğini ortaya koydu. Klinik uzmanlar, saniyeler içinde uykuya dalmanın bir başarı değil, vücudun alarm verdiğini gösteren sinsi bir işaret olduğunu tescilledi.

"UYKU BORCU" TEORİSİ: VÜCUDUNUZ ASLINDA BOŞ DEPOYLA ÇALIŞIYOR

İngiltere'nin önde gelen sağlık platformlarından IQ Doctor bünyesinde çalışmalarını sürdüren klinik uzman ve eczacı Omar El-Gohary, kronikleşen hızlı uyuma alışkanlığının fizyolojik arka planını deşifre etti. El-Gohary, tıp literatüründe ideal ve sağlıklı bir yetişkinin yatağa girdikten sonra uyku fazına geçiş süresinin biyolojik olarak 10 ila 20 dakika arasında seyretmesi gerektiğini belirtti.

Eğer bir kişi her gece istisnasız bir şekilde yastığa dokunduğu an uyuyorsa, bu durum sanılanın aksine uykunun kalitesini değil, vücudun çok ağır bir "uyku borcu" (sleep debt) altında ezildiğini gösteriyor. Uzman El-Gohary, "Saniyeler içinde sızmak, organizmanın gün boyunca uyanık kalabilmek için sınırlarını zorladığını ve hayati enerjisini tamamen tükettiğini kanıtlar. Bu durum, yatakta geçirilen saat süresi yüksek olsa bile, hücrelerin ihtiyaç duyduğu derin ve dinlendirici uykudan mahrum kalındığının somut bir göstergesidir" açıklamasında bulundu.

MİLYONLARCA İNSANI TEHDİT EDEN SİNSİ TEHLİKE: OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ

Klinik analizlere göre, başını yastığa koyar koymaz uykuya dalma refleksinin altında yatan en yaygın ve tehlikeli tıbbi gerekçelerden biri de obstrüktif (tıkayıcı) uyku apnesidir. Yalnızca ABD'de yaklaşık 30 milyon insanın yaşam kalitesini düşüren bu kronik rahatsızlık, uyku esnasında üst solunum yollarındaki kasların gevşeyerek hava pasajını tamamen kapatması ve nefesin saniyeler boyunca durmasıyla karakterize bir hastalıktır.

Dünyanın en saygın tıp merkezlerinden Mayo Clinic uzmanları da konuya ilişkin yayımladıkları raporda solunum mekanizmasındaki bu zafiyete dikkat çekiyor. Hava yolu dokularının daralması neticesinde nefes alışverişinin çok daha agresif bir güçle gerçekleştiğini belirten Mayo Clinic uzmanları, bu durumun dokulardaki vibrasyonu (titreşimi) artırarak yüksek sesli horlamaya, gece içinde ani boğulma hissiyle uyanmalara ve hırıltılara yol açtığını vurguluyor. Gece boyunca yüzlerce kez bölünen uyku mimarisi nedeniyle vücut dinlenemiyor ve ertesi gün yatağa girildiği an derin bir bitkinlikle anında uyku moduna geçiş yapıyor.

KRONİK UYKU YOKSUNLUĞU YAŞAYANLAR NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?

Uzmanlar, çok yoğun geçen, fiziksel ve zihinsel eforun maksimuma ulaştığı istisnai günlerin ardından hızlıca uykuya dalmanın tamamen normal ve sağlıklı bir fizyolojik tepki olduğunu belirtiyor. Ancak bu durum herhangi bir ekstrem yorgunluk olmaksızın, kişinin genel yaşam rutini haline geldiyse tehlike çanları çalmaya başlıyor demektir.