Bu yiyecekler sigara kadar nikotin sağlıyor! Günlük yiyeceklerdeki gizli nikotin etkisi

Yayınlanma: 24.09.2024 - 13:52

Güncelleme: 24.09.2024 - 13:52

Nikotin, tütün ürünlerinin bağımlılık yapıcı etkisinin arkasındaki güçlü bir bileşendir. Ancak, günlük hayatımızda tükettiğimiz birçok yiyecek de bu kimyasalı doğal olarak içeriyor. Patates, patlıcan ve domates gibi sebzelerde bulunan nikotin, sigaradaki miktarlara göre oldukça düşük seviyelerde yer alıyor.

YİYECEKLERDE NİKOTİN VAR MI?

Markus Lindblad’ın verdiği bilgilere göre, nikotin aslında birçok sebzede bulunur. Özellikle patlıcan, yeşil biber ve domates gibi patlıcangiller familyasına ait bitkilerde mikroskobik miktarlarda nikotin vardır. PMI Science’a göre, günlük olarak bu sebzelerden yaklaşık 1,400 nanogram nikotin tüketiyoruz. Örneğin, sıradan bir patatesten aldığınız nikotin miktarı 675 nanogram civarındadır.

NİKOTİN MİKTARI VE ETKİSİ

Sigara ortalama 12 miligram nikotin içerirken, yiyeceklerdeki nikotin miktarı bunun çok altında kalıyor. Bir patateste sigaradaki nikotinin yaklaşık 18,000 kat daha azı bulunur. Bu nedenle yiyeceklerden aldığınız nikotin, bağımlılık yapma riski taşımıyor. Lindblad, “Nikotinin meyve, sebze gibi günlük yiyeceklerde doğal olarak bulunduğu doğru, ancak miktarlar o kadar küçük ki bu yiyecekler üzerinden nikotin bağımlılığı geliştirmeniz imkansız” dedi.