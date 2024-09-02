Bu yöntemler sertleşmiş ölü derilerden kalıntı dahi bırakmıyor: Nasırlar için uygulayabileceğiniz 6 doğal çözüm

Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:37

Güncelleme: 02.09.2024 - 15:37

Nasır, cildin sürekli sürtünme, baskı veya tahrişe maruz kalması sonucu sertleşip kalınlaşmasıyla oluşan bir deri rahatsızlığıdır. Genellikle ayaklarda ve ellerde görülse de, vücudun herhangi bir yerinde de meydana gelebilir. Nasırlar rahatsız edici olabilir ve tedavi edilmezse ağrılı hale gelebilir. Peki, sertleşmiş ölü derilerden kalıntı dahi bırakmayan yöntemler nelerdir? İşte, nasırlar için uygulayabileceğiniz 6 doğal çözüm...

NASIRLAR İÇİN UYGULAYABİLECEĞİNİZ 6 DOĞAL ÇÖZÜM

1. Sıcak su ve epsom tuzu banyosu:

Nasır tedavisine başlamak için ilk adım, nasırlı bölgeyi yumuşatmaktır. Sıcak suya Epsom tuzu ekleyerek yapacağınız bir banyo, cildinizi rahatlatır ve nasırın yumuşamasını sağlar.

Nasıl uygulanır?

Bir kaba ılık su doldurun ve birkaç yemek kaşığı Epsom tuzu ekleyin.

Nasırlı bölgeyi bu suya 15-20 dakika kadar batırın.

Bu işlem cildinizi yumuşatacak ve nasırın daha kolay çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

2. Ponza taşı kullanımı:

Ponza taşı, ölü deriyi nazikçe temizlemek için ideal bir araçtır.

Yumuşamış nasır üzerine uygulandığında, sertleşmiş deri tabakasını azaltır.

Nasıl uygulanır?

Sıcak su banyosundan sonra, ponza taşını dairesel hareketlerle nasırlı bölgeye nazikçe sürün.

Bu işlemi yaparken fazla baskı uygulamamaya özen gösterin, çünkü bu cildi tahriş edebilir.

3. Elma sirkesi:

Elma sirkesi, nasırları yumuşatmak ve cildi yenilemek için doğal bir asit içerir. Ayrıca antibakteriyel özelliklere sahiptir, bu da cildi enfeksiyonlardan korur.

Nasıl uygulanır?

Bir parça pamuğu elma sirkesi ile ıslatın ve nasırlı bölgeye uygulayın.

Üzerini bir bandajla kapatıp gece boyunca bekletin.

Sabah kalktığınızda, yumuşayan deriyi ponza taşı ile hafifçe temizleyin.

4. Aloe vera jeli:

Aloe vera, cildi nemlendirir ve yumuşatır, bu da nasırın tedavisinde etkili olmasını sağlar. Ayrıca cilt yenilenmesini destekleyen özellikleriyle bilinir.

Nasıl uygulanır?

Aloe vera yaprağını kesin ve içerisindeki jeli nasırlı bölgeye uygulayın.

Bu işlemi günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

5. Hint yağı:

Hint yağı, cildi derinlemesine nemlendiren ve yumuşatan bir başka doğal çözümdür. Ayrıca anti-enflamatuar özellikleri sayesinde ciltteki tahrişi azaltır.

Nasıl uygulanır?

Bir pamuklu bezi hint yağı ile ıslatın ve nasırlı bölgeye sarın.

Üzerini bir çorapla kapatın ve gece boyunca bekletin.

Sabahları, yumuşamış olan nasırı ponza taşı ile hafifçe temizleyin.

6. Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı, antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde cildi temizler ve iyileştirir. Nasırların enfeksiyon kapmasını önlemek için idealdir.

Nasıl uygulanır?

Birkaç damla çay ağacı yağını bir taşıyıcı yağ (zeytinyağı veya hindistancevizi yağı gibi) ile karıştırın ve nasırlı bölgeye uygulayın.

Bu işlemi günde 1-2 kez tekrarlayabilirsiniz.