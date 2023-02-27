Buğra Gülsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Buğra Gülsoy evli mi? Buğra Gülsoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Dünyayla Benim Aramda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Buğra Gülsoy'un izleyiciler tarafından merak ediliyor. Buğra Gülsoy'un hayatı ve kariyerine dair araştırmalar yapılıyor. Peki, Buğra Gülsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Buğra Gülsoy evli mi? Buğra Gülsoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Son olarak ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Buğra Gülsoy'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Buğra Gülsoy evli mi? Buğra Gülsoy kimdir? Buğra Gülsoy kaç yaşında? soruları arama motorlarında aratılıyor. İşte, Buğra Gülsoy hakkında merak edilenler...
BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?
Buğra Gülsoy, 22 Şubat 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Buğra Gülsoy, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 13 yaşında ilk sahne deneyimini yaşadı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculukta yaptı. Bu filmler; Trio, Heterotopya, İnsan Üçleme, Alt Üst, Nar Yarası ve Mutlu Son'dur. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Gülsoy, aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörüdür. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.
Buğra Gülsoy, ilk kez 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizinin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan oyuncu, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından 2009-2011 yılları arasında atv'de yayınlanan Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterini canlandırdı. Derviş Zaim tarafından yönetilen ve ilk gösterimi 2010 Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan ve 2011 yılında gösterime girmiş olan Gölgeler ve Suretler isimli filmde Ahmet isimli bir Türk gencine hayat verdi.
Buğra Gülsoy, Kanal D'de yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırdı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan, Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Güney Tekinoğlu karakterini canlandırdı. Sonrasında TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde başrol oynamış ve Mete karakterine hayat verdi. 2015-2016 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Aşk Yeniden adlı dizide Fatih Şekercizade rolünü oynamış ve Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştı. 2018-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Kızım dizisinde başrol olarak Demir Göktürk karakterini canlandırdı.
Ankara doğumlu olan oyuncu İstanbul'da ikamet etmektedir. Tiyatro hayatına arkadaşları Serhat Teoman, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la birlikte kurduğu Tiyatro Kutu ile devam etti. Tiyatro Kutu'nun kapanmasının ardından Serhat Teoman ve Emre Erkan'la birlikte kurdukları GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarına devam etti. Kendisi gibi dizi ve film oyuncusu olan Burcu Kara ile 2011 yazında evlenmiş; 2 Ağustos 2012 tarihinde boşanmıştır. Daha sonra 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünya evine girdi.
BUĞRA GÜLSOY DİZİLERİ
2008 Hepimiz Birimiz İçin - Nazım
2009-2011 Unutulmaz - Tolga
2010-2011 Fatmagül'ün Suçu Ne? - Vural Namlı
2011-2013 Kuzey Güney - Güney Tekinoğlu
2013-2014 Eski Hikaye - Mete
2014 Bana Artık Hicran De - Sinan
2015-2016 Aşk Yeniden - Fatih Şekercizade
2018 8. Gün - Ozan Taşkıran
2018-2019 Kızım - Demir Göktürk
2019 Azize - Kartal Alpan
2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu - Melikşah
2021 Misafir - Erdem Ersoy
2022 Dünyayla Benim Aramda - Tolga Karanç
BUĞRA GÜLSOY SİNEMA FİLMLERİ
2004 Trio - Pamir
2005 Heterotopya - Şahin
2006 İnsan Üçleme - Faruk
2007 Alt Üst - Ömer Demir
2007 Nar Yarası - Kuzgun
2008 Mutlu Son - Arda Çakır
2009 Güneşi Gördüm - Berat
2010 Gölgeler ve Suretler - Barış
2011 Güzel Günler Göreceğiz - Cumali
2015 Görümce - Ahmet
2016 Robinson Crouse - Mehmet
2016 Mahalle - Ilgaz
2017 Acı Tatlı Ekşi - Murat
2018 Cebimdeki Yabancı - Kerem
BUĞRA GÜLSOY ÖDÜLLERİ
2016 Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri - Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu
2017 Gelişim Üniversitesi 6. Medya Ödülleri - Yılın En İyi Erkek Komedi Oyuncusu
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