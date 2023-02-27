Buğra Gülsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Buğra Gülsoy evli mi? Buğra Gülsoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 17:56

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 17:58

Son olarak ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Buğra Gülsoy'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Buğra Gülsoy evli mi? Buğra Gülsoy kimdir? Buğra Gülsoy kaç yaşında? soruları arama motorlarında aratılıyor. İşte, Buğra Gülsoy hakkında merak edilenler...

BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?

Buğra Gülsoy, 22 Şubat 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Buğra Gülsoy, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 13 yaşında ilk sahne deneyimini yaşadı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculukta yaptı. Bu filmler; Trio, Heterotopya, İnsan Üçleme, Alt Üst, Nar Yarası ve Mutlu Son'dur. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Gülsoy, aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörüdür. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.

Buğra Gülsoy, ilk kez 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizinin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan oyuncu, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından 2009-2011 yılları arasında atv'de yayınlanan Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterini canlandırdı. Derviş Zaim tarafından yönetilen ve ilk gösterimi 2010 Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan ve 2011 yılında gösterime girmiş olan Gölgeler ve Suretler isimli filmde Ahmet isimli bir Türk gencine hayat verdi.

Buğra Gülsoy, Kanal D'de yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırdı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan, Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Güney Tekinoğlu karakterini canlandırdı. Sonrasında TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde başrol oynamış ve Mete karakterine hayat verdi. 2015-2016 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Aşk Yeniden adlı dizide Fatih Şekercizade rolünü oynamış ve Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştı. 2018-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Kızım dizisinde başrol olarak Demir Göktürk karakterini canlandırdı.

Ankara doğumlu olan oyuncu İstanbul'da ikamet etmektedir. Tiyatro hayatına arkadaşları Serhat Teoman, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la birlikte kurduğu Tiyatro Kutu ile devam etti. Tiyatro Kutu'nun kapanmasının ardından Serhat Teoman ve Emre Erkan'la birlikte kurdukları GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarına devam etti. Kendisi gibi dizi ve film oyuncusu olan Burcu Kara ile 2011 yazında evlenmiş; 2 Ağustos 2012 tarihinde boşanmıştır. Daha sonra 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünya evine girdi.

BUĞRA GÜLSOY DİZİLERİ

2008 Hepimiz Birimiz İçin - Nazım

2009-2011 Unutulmaz - Tolga

2010-2011 Fatmagül'ün Suçu Ne? - Vural Namlı

2011-2013 Kuzey Güney - Güney Tekinoğlu

2013-2014 Eski Hikaye - Mete

2014 Bana Artık Hicran De - Sinan

2015-2016 Aşk Yeniden - Fatih Şekercizade

2018 8. Gün - Ozan Taşkıran

2018-2019 Kızım - Demir Göktürk

2019 Azize - Kartal Alpan

2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu - Melikşah

2021 Misafir - Erdem Ersoy

2022 Dünyayla Benim Aramda - Tolga Karanç

BUĞRA GÜLSOY SİNEMA FİLMLERİ

2004 Trio - Pamir

2005 Heterotopya - Şahin

2006 İnsan Üçleme - Faruk

2007 Alt Üst - Ömer Demir

2007 Nar Yarası - Kuzgun

2008 Mutlu Son - Arda Çakır

2009 Güneşi Gördüm - Berat

2010 Gölgeler ve Suretler - Barış

2011 Güzel Günler Göreceğiz - Cumali

2015 Görümce - Ahmet

2016 Robinson Crouse - Mehmet

2016 Mahalle - Ilgaz

2017 Acı Tatlı Ekşi - Murat

2018 Cebimdeki Yabancı - Kerem

BUĞRA GÜLSOY ÖDÜLLERİ

2016 Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri - Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

2017 Gelişim Üniversitesi 6. Medya Ödülleri - Yılın En İyi Erkek Komedi Oyuncusu