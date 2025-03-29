Bugün yollar kapalı mı? 29 Mart'ta hangi yollar kapalı?

İstanbul Valiliği, CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' nedeniyle bugün bazı yolların kapatılacağını duyurdu. Peki, bugün yollar kapalı mı? 29 Mart'ta hangi yollar kapalı?

Bugün yollar kapalı mı? 29 Mart'ta hangi yollar kapalı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 09:53

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Maltepe'de bugün saat 12.00'de düzenleyeceği 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını aktardı. Peki, bugün yollar kapalı mı? 29 Mart'ta hangi yollar kapalı?

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Maltepe #Miting #hangi yollar kapalı

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