İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk 'genel seçim' anketi: CHP farkı açtı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından birçok şehirde eylemler düzenlenmeye devam ediyor. Halkın tepkisi, anketlere de yansımaya başladı. İmamoğlu protestolarının ardından ilk genel seçim anketi geldi. SER Araştırma'nın 24-27 Mart tarihleri arasında yaptığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk 'genel seçim' anketi: CHP farkı açtı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 09:41

Şafak operasyonu ve polis ablukası ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler düzenlendi. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok yerinde yüzbinlerce kişi tutuklama kararını protesto etti. 

YAŞANANLARIN ARDINDAN İLK GENEL GEÇİM ANKETİ

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kamuoyu araştırma şirketleri sahaya indi.

Karar sonrası gelen ilk genel seçim anketinde CHP farkı açtı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

SER Araştırma'nın 24-27 Mart tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı çalışmada; CHP'nin yüzde 33,8 ile birinci parti olduğu görüldü.

AKP'nin ise yüzde 30,2 ile ikinci sırada kaldığı saptandı.

MHP'DE OY DESTEĞİ AZALDI

CHP'nin geçen ayki oy desteği yüzde 30,4 olurken yüzde 3,4 artış yaşandığı görüldü. 

MHP'nin şubat ayındaki oy desteği yüzde 8,1 olurken; mart ayında oy desteği yüzde 7,5 oldu.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu #ANKET

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