Buket Aydın, uğradığı ihaneti canlı yayında anlattı: 'Telefondaki mesajı yakaladım'
Sunucu Buket Aydın, konuk olduğu canlı yayında yıllar önce uğradığı ihaneti anlattı. İhaneti mesajla yakaladığını söyleyen Aydın, "Ben hayatımdaki kişinin telefonunu karıştırmam. Telefon bir yerde duruyordu, ışığı yanınca kafamı çevirip gördüm" diye konuştu.
Haber spikeri Buket Aydın, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le
2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında hayatıyla ilgili konuşan Aydın,
daha önce uğradığı bir ihaneti de tüm detaylarıyla anlattı.
"İHANETİ YAŞADIM AMA BEN KİN TUTMAM"
Sunucuların "Hiç ihanete uğradın mı?" sorusu
üzerine konuşan Buket Aydın şunları söyledi: "İhaneti yaşadım...
Sinirlendim, üzüldüm ama şey oluyor bir süre sonra bir şey ifade etmiyor. Ben
bir şeylerin acısıyla yaşayan bir insan değilim. Çabuk unuturum, kin tutmam.
Herkes kendine yapar. İhanet ilk aşamada şok edici oluyor. Özellikle
araştırmam... Mutlaka benim önüme düşer bu konular."
"TELEFONDAKİ MESAJLA İHANETİ
YAKALADIM"
"İhaneti mesajla yakaladım. Ben hayatımdaki kişinin
telefonunu karıştırmam. Telefon bir yerde duruyordu, ışığı yanınca kafamı
çevirip gördüm. Biraz üzerine gidince konu ortaya çıktı. Yapan kendisine yapar.
Sonunda kendisi üzülür. İhanet günün sonunda ona yük olur. Ona dert olur, ona
sıkıntı olur... İlk başta öyleymiş gibi görünmez ama sıkıntıyı hep ihanet eden
çeker..."
"KARA PROPAGANDA YAPARAK BANA SALDIRDILAR"
Buket Aydın, boşandıktan sonra kendisi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin de "İhanet iddiaları beni çok üzdü. Yok o vardı, yok bu vardı boşandı falan... Ben böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Bu ne bana yakışır ne de bunu karşı tarafa yaparım. Ben böyle olacağını açıkçası bekliyordum. Bu haberler in çıkmasına da hiç şaşırmadım. Bir kurumda işe başlamıştım. İnsanların bana negatif bir yaklaşımı oldu. 'Neden o orada, biz orada değilizcilerin alttan köpürtmeleriyle sürekli bir kara propaganda halinde bana saldırdılar. Sürekli negatif senaryolar önüme konmuştu. Herkesi Allah'a havale ediyorum. O süreçte neler yaşadım... Sadece evlenme-boşanma, ilişkiler konusunda değil" dedi.
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