Bükreş’ten İstanbul, Sofya ve Varna’ya direkt tren seferleri başladı: İşte fiyatlar...

Romanya ulusal demiryolu şirketi CFR Călători, Bükreş çıkışlı olarak Türkiye ve Bulgaristan'ın popüler turizm merkezlerine doğrudan ulaşım sağlayan yaz seferlerini tekrar devreye aldı.

Başlangıç fiyatı 27 Euro olarak belirlenen biletlerle, yolcular bu yaz döneminde Bükreş’ten İstanbul, Sofya ve Bulgaristan’ın Karadeniz sahil şeridine herhangi bir aktarma yapmadan seyahat edebilecekler.

Euronews'un haberine göre; "România" adı verilen sezonluk uluslararası tren hattı, Bükreş ile Varna, Sofya ve İstanbul Halkalı arasında her gün karşılıklı seferler düzenleyecek.

Demiryolu işletmesi, bu direkt hatların özellikle Türkiye ve Bulgaristan'da tatil yapmayı düşünen seyahatseverler için hem bütçe dostu hem de konforlu bir seçenek oluşturduğunu belirtiyor.

Ekim ayının ortasına kadar aktif kalacak olan sezonluk seferlerden Bükreş–Varna hattı 12 Haziran'da ilk yolculuğunu gerçekleştirdi. İstanbul ve Sofya yönüne giden aktarmasız trenler ise bu tarihten bir gün sonra yola çıktı.

Tüm hatlarda seferler 12 Ekim'e kadar devam edecek; yalnızca Varna'dan dönüş treni gidiş yönüne kıyasla bir gün önce, yani 11 Ekim tarihinde son bulacak.

SEFERLER

Bükreş–Varna: Tren, Bükreş Kuzey Garı’ndan saat 10.46’da kalkıyor ve yaklaşık 9 saat 10 dakikalık yolculuğun ardından 19.56’da Varna’ya varıyor. Dönüş seferi Varna’dan 9.30’da hareket ediyor, Bükreş’e 16.56’da ulaşıyor. İkinci sınıf tek yön biletler 27 Euro'dan başlıyor.

Bükreş–Sofya: Yolcular Bükreş’ten saat 10.46’da ayrılıyor ve yaklaşık 9 saat 55 dakikalık yolculuğun ardından 20.41’de Sofya’ya ulaşıyor. Dönüş treni Sofya’dan 7.00’de kalkıyor, Bükreş’e 16.56’da varıyor. İkinci sınıf tek yön ücretler 33,60 Euro’dan başlıyor.

Bükreş–İstanbul: Daha uzağa gitmek isteyenler için uluslararası tren, Bükreş Kuzey Garı’ndan saat 10.46’da kalkıyor ve ertesi sabah 09.56’da İstanbul Halkalı Garı’na vararak yaklaşık 23 saat 10 dakika süren bir gece yolculuğu sunuyor.

Dönüş seferi İstanbul’dan 20.00’de hareket ediyor ve ertesi gün 16.56’da Bükreş’e ulaşıyor. Dört kişilik kuşetli kompartımanda bir yatak, tek yön 57,80 Euro'dan başlıyor.