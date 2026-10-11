Bulaşık makinesinden puslu çıkan bardakları çöpe atmayın: Buğulu ve matlaşan camları kurtarmanın sırrı...

SİRKE DAMLASI TESTİ Bardaklarınızı kurtarmaya çalışmadan önce hasarın türünü bilmeniz gerekir. Bardağın matlaşan kısmına bir damla beyaz sirke damlatın ve bir bezle silin. Eğer puslu görünüm anında kaybolup cam parlıyorsa müjde: Sorun tamamen çözülebilir kireç birikimidir! Eğer sirkeye rağmen matlık hiçbir şekilde değişmiyorsa, yüksek sıcaklık camın silis yapısını mikron düzeyde çizmiş demektir.

ILIK SİRKE CİLASI Makinedeki parlaklığı geri kazanmanın en hızlı yolu camı hafif bir asitle buluşturmaktır. Geniş bir leğene bire bir oranında ılık su ve beyaz sirke doldurun. Matlaşmış bardakları bu karışımda yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Asetik asit, camın pürüzsüz yüzeyine tutunan alkali kalsiyum carbonate (kireç) bağlarını kimyasal olarak kırar ve eritir.

KARBONAT VE MİKROFİBER DOKUNUŞU Sirke banyosundan sonra inatçı deterjan film tabakasını sökmek için asla bulaşık telinin sert yüzeyini kullanmayın; sert süngerler camda kalıcı mikroskobik çizikler açarak korozyonu başlatır. Bunun yerine nemli bir mikrofiber beze biraz karbonat serpin. Karbonat, camı çizmeden yüzeydeki son pürüzleri temizleyen hafif ve güvenli bir doğal zımpara görevi görür.

TUZ VE PARLATICI DENGESİ Bardakların makinede sürekli matlaşmasının en büyük sebebi, makinenin tuz seviyesinin boş olması veya parlatıcı dozajının yanlış ayarlanmasıdır. Bulaşık makinesi tuzu, şebeke suyundaki sertliği emen reçine sistemini rejenere eder. Eğer yaşadığınız bölgenin suyu sertse, makinenizin su sertlik ayarını mutlaka yükseltin ve tuz haznesini daima dolu tutun.