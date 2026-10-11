Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bulaşık makinesinden puslu çıkan bardakları çöpe atmayın: Buğulu ve matlaşan camları kurtarmanın sırrı...
Paylaş

Bulaşık makinesinden puslu çıkan bardakları çöpe atmayın: Buğulu ve matlaşan camları kurtarmanın sırrı...

11.10.2026 20:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bulaşık makinesinden puslu çıkan bardakları çöpe atmayın: Buğulu ve matlaşan camları kurtarmanın sırrı...

Bulaşık makinesinden matlaşmış, puslu ve beyaz lekelerle çıkan cam bardakları çöpe atmaya veya rafların arkasına saklamaya son. Bardakları ilk günkü kristal parlaklığına döndürmenin sırrı...

Bulaşık makinesinden puslu çıkan bardakları çöpe atmayın: Buğulu ve matlaşan camları kurtarmanın sırrı...

SİRKE DAMLASI TESTİ

Bardaklarınızı kurtarmaya çalışmadan önce hasarın türünü bilmeniz gerekir. Bardağın matlaşan kısmına bir damla beyaz sirke damlatın ve bir bezle silin. Eğer puslu görünüm anında kaybolup cam parlıyorsa müjde: Sorun tamamen çözülebilir kireç birikimidir!

Eğer sirkeye rağmen matlık hiçbir şekilde değişmiyorsa, yüksek sıcaklık camın silis yapısını mikron düzeyde çizmiş demektir.

Bulaşık makinesinden puslu çıkan bardakları çöpe atmayın: Buğulu ve matlaşan camları kurtarmanın sırrı...

ILIK SİRKE CİLASI

Makinedeki parlaklığı geri kazanmanın en hızlı yolu camı hafif bir asitle buluşturmaktır. Geniş bir leğene bire bir oranında ılık su ve beyaz sirke doldurun. Matlaşmış bardakları bu karışımda yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Asetik asit, camın pürüzsüz yüzeyine tutunan alkali kalsiyum carbonate (kireç) bağlarını kimyasal olarak kırar ve eritir.

Bulaşık makinesinden puslu çıkan bardakları çöpe atmayın: Buğulu ve matlaşan camları kurtarmanın sırrı...

KARBONAT VE MİKROFİBER DOKUNUŞU

Sirke banyosundan sonra inatçı deterjan film tabakasını sökmek için asla bulaşık telinin sert yüzeyini kullanmayın; sert süngerler camda kalıcı mikroskobik çizikler açarak korozyonu başlatır. Bunun yerine nemli bir mikrofiber beze biraz karbonat serpin. Karbonat, camı çizmeden yüzeydeki son pürüzleri temizleyen hafif ve güvenli bir doğal zımpara görevi görür.

 

Bulaşık makinesinden puslu çıkan bardakları çöpe atmayın: Buğulu ve matlaşan camları kurtarmanın sırrı...

TUZ VE PARLATICI DENGESİ

Bardakların makinede sürekli matlaşmasının en büyük sebebi, makinenin tuz seviyesinin boş olması veya parlatıcı dozajının yanlış ayarlanmasıdır. Bulaşık makinesi tuzu, şebeke suyundaki sertliği emen reçine sistemini rejenere eder. Eğer yaşadığınız bölgenin suyu sertse, makinenizin su sertlik ayarını mutlaka yükseltin ve tuz haznesini daima dolu tutun.

 

Bulaşık makinesinden puslu çıkan bardakları çöpe atmayın: Buğulu ve matlaşan camları kurtarmanın sırrı...

KAPAK ARALAMA KURALI

Yıkama bittiğinde bardakları yüksek sıcaklıktaki buharın içinde saatlerce bekletmek, su damlacıklarının cam yüzeyinde pişerek kurumasına ve kireç lekesi bırakmasına neden olur. Makineniz bittiği an kapağını bir karış aralayarak buharın dışarı çıkmasını sağlayın. Kurumuş bardakları pamuklu bir kurulama beziyle sildiğinizde, ilk günkü mağaza vitrini parlaklığına kavuştuğunu göreceksiniz.

İlgili Konular: #Cam #bulaşık deterjanı #bulaşık makinesi

İlgili Haberler

Marketten alındığı gibi taptaze: Yeşillikleri ve sebzeleri haftalarca çürümeden saklamanın sırrı
Marketten alındığı gibi taptaze: Yeşillikleri ve sebzeleri haftalarca çürümeden saklamanın sırrı Buzdolabının en arka köşesinde sararan, sulanan ve kısa sürede çöpe giden yeşillikler mutfaktaki en büyük israf kaynaklarından biridir. Hassas yapılı sebzelerin ömrünü kısaltan temel etkenleri ortadan kaldırarak, onları haftalarca ilk günkü çıtırlığında ve tazeliğinde korumak doğru saklama teknikleriyle mümkündür. İşte taze gıdaları israf etmeden uzun süre saklamanın profesyonel sırları...
Davetlerin kurtarıcısı! Tam kıvamında, asla şaşmayan 100 kişilik süzme mercimek çorbası sırrı
Davetlerin kurtarıcısı! Tam kıvamında, asla şaşmayan 100 kişilik süzme mercimek çorbası sırrı 100 kişilik mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri nelerdir? Kalabalık davetler, cemiyetler ve iftar sofraları için tam ölçülü, lokanta usulü süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Lapa olmayan garantili çorba yapılışı ve ustalık gerektiren püf noktaları.
Şekersiz içildiğinde bile acılaşmayan çayın sırrı
Şekersiz içildiğinde bile acılaşmayan çayın sırrı Çay demlerken yapılan ufak hatalar, genzi yakan kekremsi acılıkla sonuçlanır. Çay yaprağı, kaynar suyla direkt ve sert bir temas yaşadığında hücresel şoka girerek içindeki tanenleri hızla suya kusar. İşte acılaşmayan çayın tüm püf noktaları...