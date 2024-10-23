Bülent Ersoy: Ben bir kere döndüm, bir daha dönmem

Sanatçı Bülent Ersoy, vefasızlık üzerine yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, "Cenazeme kimsenin gelmesini istemiyorum" sözlerini yineleyerek, "Hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem" diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Bülent Ersoy: Ben bir kere döndüm, bir daha dönmem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:14

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, daha önce yaptığı "Cenazeme kimsenin gelmesini istemiyorum" açıklamasını yineleyerek dikkat çekici sözlerine bir kez daha açıklık getirdi.

Ersoy, geçtiğimiz günlerde vefasızlık üzerine yaptığı açıklamada, ünlü isimlerin cenazelerde eski dostlarına karşı vefasızlıklarını eleştirmişti. "Vefasızlık sadece cenazelerde değil, hayatın her anında var. Ben hiç umursamıyorum. Cenazeme kimsenin gelmesini istemiyorum, kendi başıma giderim" diyen sanatçı, bu sözleriyle kamuoyunun ilgisini çekmişti.

Önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenen Bülent Ersoy'a, bu açıklamaları hatırlatıldı. Muhabirlerin, "Bu düşünceniz hâlâ geçerli mi?" sorusuna Ersoy, kesin bir yanıt vererek, "Tabii ki de. Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o," dedi.


Etiketler: #Bülent Ersoy #sanatçı #vefa

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