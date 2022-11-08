Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, evinin yanındaki cami müezzinini eve çağırarak makam dersi verdi.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Caddebostan'da oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark ederek her ezan okunduğunda müezzinin kendisini duyması için cama çıkıp ezana eşlik etti ancak başarılı olamadı.
TV100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, Ersoy bunun üzerine apartman görevlisine talimat vererek cami müezzinini eve çağırdı ve müezzine makam dersi verdi.
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