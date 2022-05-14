Deniz Seki'nin son hali sosyal medyada gündem oldu: 'Bülent Ersoy zannettim bir an'
Önceki akşam Bakü'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından kulisinde çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Ağır bir makyaj ve kabarık saç yaptıran Deniz Seki'yi kimse tanıyamadı. Bazı kullanıcılar ise şarkıcıyı Bülent Ersoy'a benzetti.
Konser maratonuna devam eden ünlü şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Bakü'de sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi kulisteki hazırlık sürecini paylaşan Seki'nin tarzını görenler tanımakta zorlandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sahne öncesi oldukça ağır bir makyaj ve kabarık saç yaptıran Deniz Seki, 861 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından kulisteki pozlarını paylaştı. Şarkıcı, değişimiyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
51 yaşındaki Deniz Seki'yi gören birçok sosyal medya kullanıcısı Seren Serengil ile Bülent Ersoy'a benzetti.
Selen Görgüzel, Yonca Evcimik ve Aslı Zen ise Seki'ye destek yorumları yaptı.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı