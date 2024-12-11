Bülent Ersoy, kıyafetine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi: 'Fiyatım artıyor'

Yayınlanma: 11.12.2024 - 12:52

Güncelleme: 11.12.2024 - 12:52

Bu yıl 50'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen ödül gecesine, ünlüler akın etti. Törende, şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Diva Bülent Ersoy, geceye damgasını vurdu. Ancak, giydiği yeşil ve kabarık elbisesi sosyal medyada büyük eleştiriler aldı. Eleştiriler karşısında Bülent Ersoy, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile olumsuz yorumlara yanıt verdi.

BÜLENT ERSOY’DAN SAĞLIK VE KIYAFET AÇIKLAMASI

Bülent Ersoy, eleştirilere karşı yaptığı açıklamada ilk olarak sağlık durumuna değindi. "Öncelikle sağlığımla ilgili merak edenlere teşekkür ederim. Beni hiç merak etmeyin, son derece sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorum. Bahşedilen dünya nimetlerinden faydalanarak şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşamaya devam ediyorum," diyerek sağlık sorunlarıyla ilgili dedikodulara son verdi.

Ayrıca, ödül törenine katılırken yaşadığı heyecan nedeniyle sesinin titrediğini belirten Ersoy, "Sahneye çıkarken biraz heyecanlandım, bu yüzden sesim titremiş olabilir ama patlamaya hazır bomba gibiyim maşallah" dedi.

'SİZ KONUŞUYORSUNUZ, BEN KAZANIYORUM'

Bülent Ersoy’un açıklamaları, özellikle eleştirmenlere karşı oldukça sertti. Ersoy, "Şimdi gelelim hadsizlik yaparak beni yorumları ile üzebileceklerini zanneden vizyonsuz, kıskanç bir avuç insana!" diyerek kendisini eleştirenlere karşı bir mesaj verdi. Diva, dünya çapındaki ünlü modacılarla çalıştığını ve ödül törenine seçtiği kıyafeti büyük bir özenle tercih ettiğini belirtti. "Dünya çapındaki modacılarla çalışan Rihanna bu modeli giymiş, takdir görmüş. Ben de aynı modeli giydim ve büyük ödülümü aldım" dedi.

MARJİNALLİK VE KIYAFET SEÇİMİ

Bülent Ersoy, kıyafetinin özel bir tasarım olduğunu ve Paris’ten getirttiği kumaşla yapıldığını vurguladı. "Kumaşımda ipek şantunk tafta var, çok güzel ve özel bir tasarım. Bunu giyip sahneye çıktım, eleştirileri umursamıyorum," diye konuştu.

Ersoy, ayrıca kendi tarzına olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: "Sefam olsun düşmanlarım çatır çatır çatlasın. Ayrıca şunu herkes çok iyi bilsin ki ben çuvalda giysem ben yine Bülent Ersoy'um, yine Bülent Ersoy’um, yine Bülent Ersoy’um... Benim ruhumda her zaman marjinallik yatar. Ben hiçbir zaman sıradan olmadım ve olmam da. Bu böyle devam edecek ve siz vizyonsuz, kıskanç bir avuç insan da beni sonsuza kadar böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz."

'FİYATIM ARTIYOR, SİZ KONUŞURKEN BEN KAZANIYORUM'

Ersoy’un açıklaması, kendisini eleştirenleri iyice kızdıracak cinsten oldu. "Siz konuşuyorsunuz, ben kazanıyorum, fiyatım artıyor. Beni üzemiyorsunuz, canımı acıtamıyorsunuz. Sadece güldürüyorsunuz," diyerek sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara karşı adeta meydan okudu. Kendine olan güvenini ve özgün tarzını vurgulayan Diva, eleştirmenlerin ancak onun başarısını konuşmak zorunda kaldığını ifade etti.

Bülent Ersoy’un bu açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve bir kez daha onun marjinal ve özgün duruşunu ortaya koydu. Eleştirileri umursamayan Diva, hayatına devam ederken, "Hadi konuşun, konuşmaya devam edin! Hahahahahahahahah!" diyerek, kendine güveninin ve başarısının altını çizdi.