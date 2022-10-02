Bülent Ersoy konserini iptal etti, açıklamayı görenler anlamakta güçlük çekti

02 Ekim 2022 Pazar, 09:17

'Diva' lakaplı sanatçı Bülent Ersoy, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. 9 Ekim'de İstanbul'da sahneye çıkacak olan Ersoy, günler kala Instagram hesabından bir açıklama yayımlayarak konseri iptal ettiğini duyurdu.

"TEK TARAFLI KONSERİMİ İPTAL ETTİM"

Paylaşımında Polat Yağcı ile anlaşmazlıklar yaşadığını söyleyen Bülent Ersoy, "Pek muhterem takipçilerim ve saygıdeğer sanatsever velinimetin dinleyicilerim... 9 Ekim tarihindeki sayın Polat Yağcı beyefendinin emr-ü iradelerinde gerçekleşecek olan konserimi sayın Yağcı ile aramdaki gerçekleşen bazı olumsuz diskosyonlarımız gereği tek taraflı şahsım olarak icra-i faaliyet edecek olduğum bu konserimi iptal ettiğimi zaat-ı şahanelerinizle paylaşmayı lüzumlu gördüm" dedi.

OKUYUCULAR ANLAYAMADI

Bülent Ersoy'un açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, Diva'nın Osmanlıca kelimeler kullanmasına dikkat çekti. Açıklamayı anlayamadıklarını belirten kullanıcılar, "Okumakta zorlandım" yorumunu yaptı.