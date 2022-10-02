Bülent Ersoy konserini iptal etti, açıklamayı görenler anlamakta güçlük çekti
Yapımcı Polat Yağcı ile anlaşamayan Bülent Ersoy, 9 Ekim'de İstanbul'da vereceği konserini iptal etti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Ersoy'un Osmanlıca kelimeler kullandığını gören kullanıcılar anlamakta güçlük çekti.
'Diva' lakaplı sanatçı Bülent Ersoy, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. 9 Ekim'de İstanbul'da sahneye çıkacak olan Ersoy, günler kala Instagram hesabından bir açıklama yayımlayarak konseri iptal ettiğini duyurdu.
"TEK TARAFLI KONSERİMİ İPTAL ETTİM"
Paylaşımında Polat Yağcı ile anlaşmazlıklar yaşadığını söyleyen Bülent Ersoy, "Pek muhterem takipçilerim ve saygıdeğer sanatsever velinimetin dinleyicilerim... 9 Ekim tarihindeki sayın Polat Yağcı beyefendinin emr-ü iradelerinde gerçekleşecek olan konserimi sayın Yağcı ile aramdaki gerçekleşen bazı olumsuz diskosyonlarımız gereği tek taraflı şahsım olarak icra-i faaliyet edecek olduğum bu konserimi iptal ettiğimi zaat-ı şahanelerinizle paylaşmayı lüzumlu gördüm" dedi.
OKUYUCULAR ANLAYAMADI
Bülent Ersoy'un açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, Diva'nın Osmanlıca kelimeler kullanmasına dikkat çekti. Açıklamayı anlayamadıklarını belirten kullanıcılar, "Okumakta zorlandım" yorumunu yaptı.
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