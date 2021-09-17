Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hastaneye kaldırıldı

17 Eylül 2021 Cuma, 14:07

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, sanatçı Bülent Ersoy'la ilgili üzücü haberi duyurdu. Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un düşme sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

"KALÇA KEMİĞİ KIRILDI"

Akay, "Değerli sanatçımız Bülent Ersoy zor günler yaşıyor ve çok üzgün. Babası Fikret Erkoç düşerek hastaneye kaldırıldı ve kalça kemiğini kırdı. Tedavisi hastanede devam eden Fikret Bey'i, Bülent Ersoy bir an olsun yalnız bırakmıyor" açıklamasında bulundu.

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz (89), geçtiğimiz yıl evinde hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.