Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hastaneye kaldırıldı
Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un düşme sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Haberi duyuran ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, “Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç düşerek hastaneye kaldırıldı ve kalça kemiğinin kırıldığı öğrenildi” ifadelerini kullandı. Erkoç'un hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, sanatçı Bülent Ersoy'la
ilgili üzücü haberi duyurdu. Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un düşme sonucu
hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
"KALÇA KEMİĞİ KIRILDI"
Akay, "Değerli sanatçımız Bülent Ersoy zor günler
yaşıyor ve çok üzgün. Babası Fikret Erkoç düşerek hastaneye kaldırıldı ve kalça
kemiğini kırdı. Tedavisi hastanede devam eden Fikret Bey'i, Bülent Ersoy bir an
olsun yalnız bırakmıyor" açıklamasında bulundu.
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz (89), geçtiğimiz yıl evinde hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.
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