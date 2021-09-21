Bülent Ersoy’dan dikkat çeken açıklama: 'Sonum Zeki Müren gibi oluyordu'

21 Eylül 2021 Salı, 15:43

Şarkıcı Mustafa Keser ile 'Benzemez Kimse Bize' eğlence programının sunuculuğunu üstlenen Bülent Ersoy, hakkında ortaya atılan 'yayına alkollü çıktı' ve 'estetik' iddialarına, 'Söylemezsem Olmaz' programında yanıt verdi.

Haber Global'de yer alan habere göre; hakkında yapılan yorumlara cevap veren Ersoy, "Çok heyecanlandık canlı yayın olduğu için. Muhterem izleyicilerin beğenmeleri üzerine hazırlanan bir program, 'acaba ne diyecekler?' heyecanı... En başta yaratıcı olmak, üretici olmak, yerinde saymamak ve insanlara saygılı olmak gerekir. Yorumlar hep yapıldı 50 senedir. Bazılarını haklı gördüm, bazılarını haksız" diye konuştu.

'ÜZÜNTÜLERİMİ KİMSEYE GÖSTERMEDİM'

Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Üzüntülerimi yastığıma akıttığım iki damla yaşla kimseye göstermedim, hep tolere etmeye çalıştım. Böyle bir tarzım, tavrım hayatım boyunca olmadı. Bazı insanların seveni de olur, sevmeyeni de olur, sövenleri de olur. Böyle şeyin aslı astarı yok. Programa çıkmadan önce uzun bir koridor yürüdüm sonrasında, konuşurken kendim dahi 'Herhalde Zeki Bey (Müren) beni çağırdı, ölüyorum' dedim."

NE OLMUŞTU?

'Benzemez Kimse Bize' programında Diva'nın konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem olmuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığı iddia etmiş, Ersoy'la ilgili kısa süre içinde çok sayıda tweet atılmıştı.

Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Bülent Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddetti. Ersoy, "Ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim" ifadelerini kullanmıştı. Programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve Yıldız Tilbe de Ersoy'un alkollü olmadığını söylemişti.

'KOVULDUK'

Öte yandan meslektaşı Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu gecede mikrofonu açık kalan 69 yaşındaki Bülent Ersoy'un, "Son program, kovulduk" dediği duyulmuştu.